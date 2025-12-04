ETV Bharat / bharat

थाईलैंड से पक्षियों की तस्करी, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार, चिड़ियों को वापस भेजेगी सरकार

दुर्लभ पक्षियों की तस्करी. करोड़ों की कीमतें. कस्टम अधिकारी भी रह गए हैरान.

endagered bird
केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर बरामद किया गया दुर्लभ पक्षी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोच्चि : कस्टम अधिकारियों ने केरल के कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अजीबो-गरीब तस्कर को गिरफ्तार किया. उसे सोने-चांदी की तस्करी के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि चिड़ियों की तस्करी के कारण उसे पकड़ा गया. जी हां, वह थाईलैंड से चिड़ियों को लेकर भारत आ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें करोड़ों में बताई जा रही हैं.

पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार तस्कर के पास 11 दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी थे. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये जीवित पक्षी यात्रियों के सामान के भीतर विशेष रूप से तैयार किए गए डिब्बों में छिपे हुए पाए गए.

थाईलैंड से कुआलालंपुर होते हुए कोच्चि पहुंचे इस तस्कर जोड़े को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान संदेह होने पर रोक लिया गया. उनके साथ एक सात साल का बच्चा भी यात्रा कर रहा था. उनके सामान की गहन जांच से इस संरक्षित प्रजाति की तस्करी के प्रयास का पर्दाफाश हुआ.

endangered birds
दुर्लभ पक्षी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने किया जब्त (ETV Bharat)

बरामद किए गए पक्षी संरक्षित कैटेगरी में आते हैं. अधिकारियों ने कहा कि जिन पक्षियों को जब्त किया गया, वे वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत संरक्षित हैं. ऐसी प्रजातियों को उनके मूल निवास स्थान से दूसरे देश में ले जाना अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण कानूनों का गंभीर उल्लंघन है. गिरफ्तार किए गए जोड़े और जब्त किए गए पक्षियों को आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है.

endangered birds
दुर्लभ पक्षी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने किया जब्त (ETV Bharat)

मलयट्टूर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) कार्तिक ने ईटीवी भारत को बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और प्रारंभिक जांच के बाद तस्कर के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीआईटीईएस के प्रावधानों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय तस्करी से बरामद किए गए जीवित पशुओं को उनके मूल देश वापस भेजा जाना चाहिए. सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग पक्षियों को हवाई मार्ग से उनके मूल देश, थाईलैंड वापस भेजने से पहले आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा और क्वारेंटाइन प्रदान करेगा.

आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है. सीमा शुल्क विभाग ने पहले भी कोच्चि में थाईलैंड से इसी तरह की तस्करी करने की कोशिश कर रहे यात्रियों को गिरफ्तार किया है. जांच से पता चला है कि थाईलैंड से दुर्लभ पक्षियों की तस्करी में संगठित गिरोह शामिल हैं. पिछले दिसंबर में इसी तरह के एक मामले में, तिरुवनंतपुरम निवासी बिंदु और शरत को ₹75,000 की फीस लेकर कथित तौर पर वाहक के रूप में गिरफ्तार किया गया था. उनसे जब्त किए गए 14 दुर्लभ पक्षियों को भी थाईलैंड वापस भेज दिया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद, सीमा शुल्क और वन विभाग ने इन तस्करी प्रयासों के पीछे सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गिरोहों की जांच तेज कर दी है.

endangered birds
दुर्लभ पक्षी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने किया जब्त (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल: बॉर्डर आउटपोस्ट के पास मुठभेड़, गोली लगने से बांग्लादेशी तस्कर की मौत

TAGGED:

KERALA KOCHI AIRPORT
चिड़ियों की तस्करी
TASKARI BIRDS
BIRDS BEING SMUGGLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.