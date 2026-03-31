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दंडकारण्य कैसे बना नक्सलियों का सेफ ठिकाना, पहाड़ और जंगलों में 4 दशकों तक माओवादियों ने बनाए रखा आशियाना

बस्तर आईजी सुंदरराज पी कहते हैं कि माओवादियों का दलम छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों से बस्तर में प्रवेश किया. प्रवेश करके 1990 के दशक में छोटे बड़े घटनाओं को अंजाम देना शुरू किए. जिसमे बड़े डोंगर इलाके और ओरछा इलाके में आईईडी ब्लास्ट की घटना शामिल रही. जिसके बाद पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों की हत्या करना शुरू किए. थाना चौकी को लूटने और पुलिस के ऊपर हमला करना शुरू किया. इस प्रकार माओवादियों का हिंसात्मक गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए वर्ष 2004-05 से 2013 तक माओवादियों का पीक पीरियड देखने को मिला. इस अवधि में रानीबोदली हत्याकांड, गीदम थाने की घटना, ताड़मेटला घटना, झाराघाटी घटना, झीरम घाटी जैसी कई खूनी घटनाएं हुई.

दलम के रुप में आंध्र प्रदेश की ओर से माओवादी सबसे पहले बस्तर में प्रवेश करते हैं. घने जंगलों का फायदा उठाकर ये धीरे-धीरे बस्तर में फैलते जाते हैं. 90 में दशक में ये एक्टिव होकर घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं. ताकत बढ़ते ही ये आईईडी ब्लास्ट जैसी वारदातों को अंजाम देने लगते हैं. जिन ग्रामीणों का भरोसा जीतकर ये ग्रामीणों से घुले मिले, उनकी ही हत्या मुखबिर बताकर करने लगे. युवाओं को बहकाकर वो अपने संगठन में शामिल करने लगे. माओवादियों ने रानीबोदली, ताड़मेटला,झारघाटी और झीरम घाटी जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया. लेकिन अब नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

बस्तर में माओवादी गतिविधियों की शुरुआत 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश से हुई. धीरे-धीरे ये संगठन दंडकारण्य क्षेत्र में फैलते गए. उस समय स्थानीय प्रशासन की सीमित पहुंच और दूरस्थ गांवों की उपेक्षा ने माओवादियों को जड़ें जमाने का अवसर दिया. उन्होंने खुद को शोषितों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया और आदिवासी समाज के बीच समर्थन हासिल करने का प्रयास किया. धीरे-धीरे दर्जनों की संख्या में पहुंचे माओवादियों की संख्या हजारों को पार कर गई. हिंसा की गतिविधियां भी काफी बढ़ती चली गई. माओवादी हिंसा में कई लोगों का खून बहा, जिसमें पुलिसकर्मी, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरकारी तंत्र व अन्य लोग शामिल रहे.

बस्तर: छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों, विशाल नदी और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है. लेकिन यही भौगोलिक विशेषताएं समय के साथ माओवादी गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनाती चली गई.

नक्सलवाद के फलने फूलने का कारण (ETV Bharat)

''माओवादियों ने बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाया''

बस्तर आईजी ने बताया कि पूर्व में माओवादी बस्तर के भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगल और क्षेत्र की जनता को जल, जंगल, जमीन के नाम पर दिग्भर्मित करके, युवक युवतियों को जबरन अपने संगठन में भर्ती करने लगे. इस तरह से शुरुआत में माओवादी जनता के हितैषी बनकर बस्तर में घुसे. फिर उन्हें ही आईईडी ब्लास्ट सहित अन्य घटनाओं में मारने लगे. जब तक माओवादियों के चेहरे को बस्तरवासी जानते तब तक माओवादियों ने अपने एरिया, संख्या को पूरे बस्तर में विस्तार दे दिया था.

बस्तर की जो भौगोलिक संरचना है, उसने माओवादियों को यहां पनाह लेने में बड़ी मदद की. जिस माओवाद बस्तर में पैर पसार रहा था, उस वक्त कानून भी ज्यादा सख्त नहीं थे. 70 के दशक में पहली बार माओवादियों का सक्रिय सहयोगी बीजापुर के भोपालपट्टनम से पकड़ा गया. लेकिन कड़े कानून और सबूत नहीं मिलने की वजह से वो छूट गया: सतीश जैन, नक्सल विषयों के जानकार, जगदलपुर

नक्सल विषयों के जानकार की राय

नक्सल मामलों के जानकर डॉ. सतीश जैन कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 के दशक में पहली बार पुलिस ने माओवादी सहयोगी को बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम इलाके से गिरफ्तार किया था. लेकिन उस दौरान वह कोई बड़ी घटना नहीं मानी गई थी. और कुछ समय के बाद ग्रामीण को छोड़ दिया गया था. ग्रामीण तेलंगाना का था और उस मुकदमे का कोई हश्र नहीं निकला.

''समय के साथ बदलते गए माओवादियों के उद्देश्य''

नक्सल संगठन में एरिया कमांडर रहे पूर्व माओवादी जिन्होंने सबसे पहले नक्सल संगठन को अलविदा किया था. और साल 2000 में पुनर्वास किया था. पुनर्वासित माओवादी बदरन्ना उर्फ रमेश ने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी अपने एक उद्देश्य के साथ पहुंचे थे. माओवादियों को नवजनवादी क्रांति, सोशलिजम और कम्युनिजम लाना था. लेकिन बस्तर में लोकल समस्याओं के साथ आर्थिक लड़ाई माओवादियों ने शुरू की. जिसमें तेंदूपत्ता का रेट बढ़ाना है, ठेकेदारों से लोगों का रोजी बढ़ाना है और वन विभाग के खिलाफ लड़ना है. यह उनका पहला मकसद था.

माओवादी समाजवाद लाने के पक्षधर थे. बस्तर में जब वो आए तो लोगों को समाजवाद से जुड़ी बातें बताते. लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी. नक्सली धीरे-धीरे उनके करीब होते गए. ग्रामीणों की छोटी बड़ी समस्याएं भी सुलझाने लगे. तेंदूपत्ता ठेकेदार से जो ग्रामीण परेशान थे उनकी समस्याएं वो सुनने लगे. माओवादियों ने ठेकेदारों पर दबाव बढ़ाया जिससे ग्रामीणों का उनपर भरोसा बढ़ा.लेकिन धीरे-धीरे नक्सली खून खराबे की ओर बढ़ते चले गए. माओवादियों ने अपनी मिलिट्री विंग तैयार कर ली, जो गुरिल्ला आर्मी की तरह युद्ध कर सकती थी.जैसे-जैसे उनका खून खराबा बढ़ता गया मेरा नक्सलवाद से भरोसा उठता चला गया. मैं पहला सरेंडर माओवादी हूं जिसने 2000 में हथियार डालकर सरेंडर कर दिया. बस्तर के जंगल और पहाड़ उनके फलने-फूलने में मददगार साबित हुए. इस वजह से उनके संगठन का विस्तार तेजी से हुआ: बदरन्ना उर्फ रमेश, पहला सरेंडर माओवादी

''कम्युनिज्म लाने के लिए मिलिट्री विंग तैयार की''

पूर्व माओवादी कहते हैं कि कम्युनिजम लाने के लिए माओवादियों ने मिलिट्री विंग तैयार की ताकि गुरिल्ला युद्ध लड़ा जा सके. बस्तर में आने का सबसे बड़ा कारण दंडकारण्य है. दंडकारण्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ ओडिशा से जुड़ा हुआ है. यहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदी नाले हैं. यहां गरीब और पीड़ित जनता है. इन सभी के बीच नवजनवादी क्रांति को मजबूत करने का दंडकारण्य हेड क्वार्टर था. एक सुरक्षित एरिया तैयार करके सरकार के खिलाफ माओवादियों ने लड़ाई शुरू की.

नक्सलवाद के खिलाफ जंग (ETV Bharat)

पूर्व माओवादी बदरन्ना ने बताया बस्तर का असली सच

पूर्व माओवादी बदरन्ना ने करीब 1987 में नक्सलवाद का दामन थामा था. 1980 के दशक में माओवादी केवल बस्तर में पहुंचे थे. उस वक्त माओवादी स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात करते, संगठन को संगठित कर लोगों को उससे जोड़ते थे. उस टाइम कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी. ग्रामीणों और माओवादियों के बीच कोई बेहतर संबंध शुरुआत में नहीं थे. लेकिन जब से माओवादियों ने आर्थिक लड़ाई शुरू की, तब से दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित होने शुरू हुए. बदरन्ना कहते हैं कि लोगों का विश्वास माओवादियों के बीच बढ़ा. लोगों को लगा कि माओवादी उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेंगे.

ग्रामीणों का भरोसा जीतकर खूनी संघर्ष के रास्ते पर बढ़े नक्सली

बदरन्ना कहते हैं कि दोना पत्तल में साथ में भोजन करने से ग्रामीण उनके और करीब पहुंचे. सबसे पहली घटना मरईगुड़ा में घटी थी, जिसमें 19 पुलिसकर्मी मारे गए थे. जिसके बाद भेज्जी में घटना घटी थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन हथियार नहीं मिला था. जिसके बाद पामेड़ के कंचाल में चुनाव के दौरान घटी घटना में 2 लोग मारे गए थे. इसके बाद तारलागुड़ा पुलिस थाने पर अटैक में 5 माओवादी मारे गए थे. जिसके बाद तर्रेम इलाके में थाना प्रभारी को शहीद कर दिया गया.





बस्तर के जंगल गुरिल्ला युद्ध के लिए थे परफेक्ट: बदरन्ना

बदरन्ना ने बताया कि बस्तर में नदी नाले और पहाड़ियां होने के कारण सबसे सुरक्षित और गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए काफी अनुकूल जगह है. इस वजह से माओवादी सबसे अधिक समय बस्तर के जंगलों में ठहरे. बस्तर भौगोलिक रुप से उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बनता चला गया. किसी का भी आसानी से उस इलाके में पहुंचना आसान नहीं था, इसका फायदा उन लोगों ने उठाया. अबूझमाड़ की पहाड़ियां और कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां काफी ऊंची हैं. उस समय जवान भी वहां नहीं पहुंचते थे. सरकार भी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी. बस्तर में DRG के जवानों की भर्ती होने के कारण माओवादियों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई सफल हुई. अन्यथा बाहरी पुलिस होने से कभी ऑपरेशन सफल नहीं होता. बाहरी व्यक्ति को भाषा और भौगोलिक समस्या की दिक्कतें होती हैं, जो माओवादियों के लिए लाभदायक साबित हो रही थी.

माओवादियों के खिलाफ बनाई गई तगड़ी रणनीति (ETV Bharat)

हथियारों की नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई होनी चाहिए: पूर्व नक्सली

बदरन्ना ने बताया कि माओवादियों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई आगे काफी खतरनाक साबित होती, इसीलिए उन्होंने संगठन को जानकारी देकर अपना पुनर्वास किया. बदरन्ना कहते हैं, आज जो माओवादी पुनर्वास कर रहे हैं, उनके सामने सरकार और पुलिस का काफी दबाव है. उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी. माओवादियों के लिए आधार कार्ड भी एक बड़ी समस्या बनी. क्योंकि बीमारी का इलाज कराने जब माओवादी अस्पताल पहुंचते थे, तब उन्हें वहां आधार कार्ड दिखाना पड़ता था. बदरन्ना कहते हैं कि अब विचारों की लड़ाई होनी चाहिए न कि हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई होनी चाहिए.

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