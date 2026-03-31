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छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद का अंत, बस्तर का विकास अब प्राथमिकता: डिप्टी सीएम विजय शर्मा

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य में सशस्त्र नक्सलियों का "पूरी तरह सफाया" हो गया है. बचे हुए नक्सली भी जल्द सरेंडर कर रहे.

END OF ARMED NAXALISM
सशस्त्र नक्सलवाद का अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 12:14 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 12:22 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च की समय सीमा तक सशस्त्र नक्सलवाद "पूरी तरह से समाप्त" हो गया है. कहीं भी आर्मड कैडर नहीं बचा है. बचे हुए कुछ ही कार्यकर्ताओं के जल्द ही आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है.

बस्तर में विकास अब बड़ी चुनौती

शर्मा ने कहा कि बस्तर जिसे कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब विकास सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर के विकास के रोडमैप के बारे में अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से लक्ष्य स्पष्ट है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, "विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे बस्तर हो या सरगुजा, विकास की कमी और हथियार उठाने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है."

सशस्त्र नक्सलवाद का अंत (ETV Bharat Chhattisgarh)

"विकास एक सतत प्रक्रिया"

डिप्टी सीएम ने कहा कि आदिवासी बहुल सरगुजा क्षेत्र, जिसने एक दशक से ज्यादा समय पहले नक्सलवाद के खतरे से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अभी भी विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां विकास कभी पूरा हो. उन्होंने कहा, "मुझे लंदन या संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी ऐसी जगह बताइए जहां आगे विकास की कोई गुंजाइश न हो. विकास एक सतत प्रक्रिया है... यह चलता रहेगा, चाहे बस्तर हो या सरगुजा."

"विकास और हथियार उठाना दो अलग अलग बातें"

शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास की कमी और उग्रवाद को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने कहा, “हमें यह समझना होगा कि विकास में समय लगता है. विकास न होने का मतलब यह नहीं है कि लोग फिर से हथियार उठा लेंगे. विकास और हथियार उठाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं. सामाजिक-आर्थिक समस्याएं लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं करतीं, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है.

बस्तर के विकास पर फोकस

शर्मा ने कहा कि बस्तर को बदलने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा, “हमें बस्तर के विकास के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत कुछ करना होगा.” उन्होंने आगे कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर के युवाओं में इतनी अपार प्रतिभा है कि अगर 2036 के ओलंपिक खेलों में बस्तर का कोई खिलाड़ी पदक लेकर आता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.”

इसके अलावा, शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि बस्तर की महिलाएं, भविष्य में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के सच्चे स्तंभ बनने के लिए नियत हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये महिलाएं इस क्षेत्र में बड़े उद्यम सफलतापूर्वक स्थापित करेंगी. जैसे-जैसे हम अपने प्रयास जारी रखेंगे, बस्तर विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होता दिखेगा और इसके युवा वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ते नजर आएंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में बस्तर की अर्थव्यवस्था लघु वन उत्पादों पर आधारित होगी और यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है.

शर्मा ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में जैसा कहा था, बस्तर में खनन गतिविधियों में वृद्धि और इसी तरह के मुद्दों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और गलतफहमियों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई एजेंडा नहीं है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है.

SOURCE- PTI

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Last Updated : March 31, 2026 at 12:22 PM IST

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