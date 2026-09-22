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जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली

पटना: बिहार के जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. एक तरफ मामले की जांच सीआईडी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारी है. एडीजी (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान मुख्य आरोपी नंदन यादव भागने की कोशिश कर रहा था और उसने हमला कर दिया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है.

जमुई बदसलूकी मामले में एनकाउंटर

वहीं अब इस मामले की जांच की कमान सीआईडी ने अपने हाथों में ले ली है. बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी की स्पेशल टीम जमुई में है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इधर जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के अनुसार, पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में साइबर थाने में कांड संख्या 45/26 दर्ज किया गया है. जिसमें 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है.

जमुई केस में एक गिरफ्तार, दो की तलाश

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मुख्य फरार आरोपी को टीम पकड़ने गई थी तभी मुठभेड़ हुई. इस घटना के मुख्य आरोपी दो युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने बताया कि, दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई और अन्य आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है.

सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई

साइबर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. प्रशासन द्वारा उन सभी 120 चिन्हित सोशल मीडिया अकाउंट्स और विभिन्न प्रोफाइलों से विवादित वीडियो को तुरंत हटाने के लिए सख्त टेक-डाउन नोटिस भी जारी किए गए हैं. सीआईडी की विशेष टीम अब इस पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने में जुटी है.

SIT का गठन, BNSS की धाराओं में केस

एडीजी (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने सोमवार को बताया था कि ''एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जमुई के एलडीपीओ कर रहे हैं. मामले में तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से दो की उम्र 17 से 18 साल के बीच बताई जा रही है. जमुई पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस की धाराओं 128, 74 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं 8 और 12 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.''

''पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने की कार्रवाई शुरू की है. साथ ही साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा वीडियो हटाने के लिए टेक-डाउन नोटिस जारी किए गए हैं. नाबालिग पीड़ित की पहचान या चेहरा उजागर करने वाली सामग्री फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और लोगों से अपील की कि वे वीडियो को शेयर या रीपोस्ट न करें.'' - केएस अनुपम, एडीजी (कानून-व्यवस्था)

जमुई एसपी का बयान (ETV Bharat)

जमुई एसपी का बयान?

वहीं जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कारवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर जो नाबालिग पीड़िता की पहचान को दिखाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है, यह पोक्सो एक्ट की सुसंगत धारा के तहत अपराध है.