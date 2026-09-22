जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली
जमुई में छात्रा से बैड टच करने वाले मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. आरोपी भागने की फिराक में था. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : September 22, 2026 at 12:39 PM IST
पटना: बिहार के जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. एक तरफ मामले की जांच सीआईडी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारी है. एडीजी (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान मुख्य आरोपी नंदन यादव भागने की कोशिश कर रहा था और उसने हमला कर दिया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है.
जमुई बदसलूकी मामले में एनकाउंटर
वहीं अब इस मामले की जांच की कमान सीआईडी ने अपने हाथों में ले ली है. बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी की स्पेशल टीम जमुई में है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इधर जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के अनुसार, पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में साइबर थाने में कांड संख्या 45/26 दर्ज किया गया है. जिसमें 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है.
जमुई केस में एक गिरफ्तार, दो की तलाश
पुलिस के मुताबिक, नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मुख्य फरार आरोपी को टीम पकड़ने गई थी तभी मुठभेड़ हुई. इस घटना के मुख्य आरोपी दो युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने बताया कि, दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई और अन्य आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है.
सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई
साइबर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. प्रशासन द्वारा उन सभी 120 चिन्हित सोशल मीडिया अकाउंट्स और विभिन्न प्रोफाइलों से विवादित वीडियो को तुरंत हटाने के लिए सख्त टेक-डाउन नोटिस भी जारी किए गए हैं. सीआईडी की विशेष टीम अब इस पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने में जुटी है.
SIT का गठन, BNSS की धाराओं में केस
एडीजी (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने सोमवार को बताया था कि ''एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जमुई के एलडीपीओ कर रहे हैं. मामले में तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से दो की उम्र 17 से 18 साल के बीच बताई जा रही है. जमुई पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस की धाराओं 128, 74 और 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं 8 और 12 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.''
''पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने की कार्रवाई शुरू की है. साथ ही साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा वीडियो हटाने के लिए टेक-डाउन नोटिस जारी किए गए हैं. नाबालिग पीड़ित की पहचान या चेहरा उजागर करने वाली सामग्री फैलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और लोगों से अपील की कि वे वीडियो को शेयर या रीपोस्ट न करें.'' - केएस अनुपम, एडीजी (कानून-व्यवस्था)
जमुई एसपी का बयान?
वहीं जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कारवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर जो नाबालिग पीड़िता की पहचान को दिखाकर वीडियो को वायरल किया जा रहा है, यह पोक्सो एक्ट की सुसंगत धारा के तहत अपराध है.
"आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे नाबालिग पीड़िता के निजता का ख्याल रखें, ऐसे वीडियो को वायरल न करें. पुलिस निष्पक्ष रूप से ऐसे मामलों को देख रही है."- विश्वजीत दयाल,जमुई एसपी
जमुई बदसलूकी मामले में सियासी हंगामा
इधर, बिहार के जमुई जिले में दो नाबालिग छात्रों से कथित उत्पीड़न की घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्ष ने सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ताधारी जदयू ने प्रशासन की कार्रवाई का बचाव किया है.
कोई भी अपराधी नहीं बचेगा- मंत्री
जमुई की घटना को लेकर बिहार सरकार के एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेन्द्र कुमार रौशन ने कहा कि ''जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ घटना हुई है, वह बेहद पीड़ादायक है. इस घटना को लेकर पूरा बिहार मर्माहत है और उनके पास इस घटना को लेकर कहने के लिए शब्द नहीं हैं. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. बिहार में कानून का राज है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.''
2005 से पहले बिहार कैसा था? - जेडीयू
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस घटना को एक अलग-थलग मामला बताया और कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील है. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.
''जब ऐसी अलग-थलग घटनाएं होती हैं, तो हम उन्हें लेकर संवेदनशील होते हैं. लेकिन 2005 से पहले के समय को देखिए, तब बिहार कैसा था? क्या कोई अपने घरों से बाहर भी निकलता था? आज, कम से कम जब कोई घटना होती है, तो प्रशासन कार्रवाई करता है. जिन लोगों ने अपराध किया है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, वे जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे.'' - उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
बिहार पुलिस और बिहार सरकार कहां हैं?- आरजेडी
वहीं आरजेडी ने जमुई की घटना पर सरकार को घेरा है. आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि कानून के शासन को कमजोर किया जा रहा है और उन्होंने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार कहां हैं? साथ ही दावा किया कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें
'बिहार में शाम 7 बजे कोई लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है?' राहुल गांधी ने जमुई घटना पर सम्राट को घेरा
हाथ जोड़ती रही नाबालिग लड़की, दरिंदे बीच सड़क से उठाकर ले गए; बोले राहुल गांधी- वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है