ETV Bharat / bharat

Special: यूपी की गोली, बंगाल की हथकड़ी और झारखंड पुलिस की प्लानिंग, एक झटके में खत्म हुए दो शीर्ष नक्सली कमांडर

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के चतरा और आसपास के कोयला क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे ब्रजेश गंझू और लाल आतंक का आखिरी बड़ा चेहरा असीम मंडल, दोनों एक हफ्ते के भीतर समाप्त हो गए. एक ओर टीपीसी सुप्रीमो और 30 लाख रुपये के इनामी ब्रजेश गंझू उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो दूसरी ओर माओवादी संगठन के एक करोड़ रुपये के इनामी कमांडर असीम मंडल झारखंड पुलिस के इनपुट पर पश्चिम बंगाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया. दो अलग-अलग राज्यों में हुई इन कार्रवाइयों का असर अब झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे से जोड़ा जा रहा है. 20 साल से पुलिस को चकमा दे रहे थे ब्रजेश ब्रजेश गंझू का नाम झारखंड के चतरा के कोयला क्षेत्र में लंबे समय से खौफ का पर्याय रहा. टीपीसी के शीर्ष नेताओं में शामिल ब्रजेश पर हत्या, लेवी वसूली, रंगदारी और नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज थे. साल 2013 में ब्रजेश गंझू की अगुवाई में टीपीसी नक्सलियों ने चतरा में एक साथ 12 भाकपा माओवादियों की हत्या कर दी थी. इसका बदला भाकपा माओवादियों ने साल 2014 में पलामू में लिया. तब उन्होंने एक साथ 14 टीपीसी कैडरों को मौत के घाट उतार दिया था. झारखंड में नक्सलियों का सफाया (Etv Bharat) इस वारदात के बाद ब्रजेश गंझू लगातार बीस सालों से अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे. करीब दो दशक से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में थीं. वे लगातार ठिकाने बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते रहे. आखिरकार उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस कार्रवाई में उनकी कहानी खत्म हो गई. यूपी एटीएस के साथ मुठभेड़ में ब्रजेश गंझू मारे गए. उनके खिलाफ झारखंड में लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी और उनकी गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी. झारखंड पुलिस के इनपुट पर बंगाल में असीम गिरफ्तार दूसरी ओर झारखंड के लिए लंबे समय से चुनौती बने असीम मंडल भी पुलिस की पकड़ से बच नहीं सका. झारखंड पुलिस ने उनके ठिकाने और गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साझा की. इसके बाद बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. असीम मंडल को झारखंड में लाल आतंक का अंतिम बड़ा चेहरा माना जाता था. उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. झारखंड पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि असीम लंबे समय से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था. नक्सल मुक्त होगा झारखंड (Etv Bharat) दो अलग राज्य, लेकिन रणनीति एक ब्रजेश और असीम के खिलाफ कार्रवाई का तरीका भले ही अलग रहा, लेकिन दोनों मामलों में झारखंड पुलिस के इनपुट और अंतरराज्यीय समन्वय की भूमिका सामने आती है. एक मामले में यूपी की पुलिस कार्रवाई ने टीपीसी के सबसे बड़े चेहरे को खत्म किया, जबकि दूसरे में बंगाल पुलिस की हथकड़ी ने झारखंड के इनामी नक्सली कमांडर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सिर्फ दो बड़े चेहरों की गिरफ्तारी या मौत नहीं है, बल्कि नक्सली संगठनों की पुरानी नेटवर्क व्यवस्था पर एक बड़ा प्रहार था, जिसके कारण दोनों ही संगठन तबाह हो गए. दोनों कार्रवाइयां यह भी दिखाती हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अब केवल एक राज्य की पुलिस नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां साझा इनपुट के आधार पर काम कर रही हैं. चतरा के कोयला क्षेत्र में टीपीसी के प्रभाव और झारखंड के जंगलों में माओवादी गतिविधियों को लंबे समय तक मजबूती देने वाले इन दो बड़े चेहरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उनके नेटवर्क और बचे हुए सहयोगियों पर है. अब तीन टारगेट पर फोकस एक करोड़ रुपये के इनामी और माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल की गिरफ्तारी और टीपीसी कमांडर ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद पुलिस अब बचे हुए सक्रिय कैडरों पर फोकस कर रही है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, इन दोनों बड़े टारगेट के खिलाफ लगातार चलाए गए ऑपरेशनों का परिणाम सामने आया है. आईजी अभियान ने बताया कि असीम मंडल माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी स्तर के सदस्य थे और संगठन की रणनीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. पुलिस लगातार उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी. सरंडा से लेकर कोल्हान, खूंटी-सरायकेला-चाईबासा के ट्रायंगल और इसके बाद जमशेदपुर के दलमा क्षेत्र तक सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाए. दबाव बढ़ने के बाद असीम मंडल झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां बंगाल पुलिस के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार किया गया. नरेंद्र सिंह के अनुसार, असीम मंडल की गिरफ्तारी नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि झारखंड में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण काफी हद तक स्थापित हो चुका है और राज्य नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है. ब्रजेश गंझू के बाद टीपीसी का सेंट्रल नेटवर्क कमजोर