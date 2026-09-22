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Special: यूपी की गोली, बंगाल की हथकड़ी और झारखंड पुलिस की प्लानिंग, एक झटके में खत्म हुए दो शीर्ष नक्सली कमांडर

असीम मंडल की गिरफ्तारी और ब्रजेश गंझू के एनकाउंटर से साफ हो गया कि झारखंड में नक्सलवाद अब खत्म हो गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

NAXALISM IN JHARKHAND
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 8:26 PM IST

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रांची: झारखंड के चतरा और आसपास के कोयला क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे ब्रजेश गंझू और लाल आतंक का आखिरी बड़ा चेहरा असीम मंडल, दोनों एक हफ्ते के भीतर समाप्त हो गए. एक ओर टीपीसी सुप्रीमो और 30 लाख रुपये के इनामी ब्रजेश गंझू उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो दूसरी ओर माओवादी संगठन के एक करोड़ रुपये के इनामी कमांडर असीम मंडल झारखंड पुलिस के इनपुट पर पश्चिम बंगाल पुलिस के हत्थे चढ़ गया. दो अलग-अलग राज्यों में हुई इन कार्रवाइयों का असर अब झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे से जोड़ा जा रहा है.

20 साल से पुलिस को चकमा दे रहे थे ब्रजेश

ब्रजेश गंझू का नाम झारखंड के चतरा के कोयला क्षेत्र में लंबे समय से खौफ का पर्याय रहा. टीपीसी के शीर्ष नेताओं में शामिल ब्रजेश पर हत्या, लेवी वसूली, रंगदारी और नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज थे. साल 2013 में ब्रजेश गंझू की अगुवाई में टीपीसी नक्सलियों ने चतरा में एक साथ 12 भाकपा माओवादियों की हत्या कर दी थी. इसका बदला भाकपा माओवादियों ने साल 2014 में पलामू में लिया. तब उन्होंने एक साथ 14 टीपीसी कैडरों को मौत के घाट उतार दिया था.

झारखंड में नक्सलियों का सफाया (Etv Bharat)

इस वारदात के बाद ब्रजेश गंझू लगातार बीस सालों से अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे. करीब दो दशक से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में थीं. वे लगातार ठिकाने बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते रहे. आखिरकार उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस कार्रवाई में उनकी कहानी खत्म हो गई. यूपी एटीएस के साथ मुठभेड़ में ब्रजेश गंझू मारे गए. उनके खिलाफ झारखंड में लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी और उनकी गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी.

झारखंड पुलिस के इनपुट पर बंगाल में असीम गिरफ्तार

दूसरी ओर झारखंड के लिए लंबे समय से चुनौती बने असीम मंडल भी पुलिस की पकड़ से बच नहीं सका. झारखंड पुलिस ने उनके ठिकाने और गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ साझा की. इसके बाद बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. असीम मंडल को झारखंड में लाल आतंक का अंतिम बड़ा चेहरा माना जाता था. उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. झारखंड पुलिस के लिए यह गिरफ्तारी इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि असीम लंबे समय से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था.

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नक्सल मुक्त होगा झारखंड (Etv Bharat)

दो अलग राज्य, लेकिन रणनीति एक

ब्रजेश और असीम के खिलाफ कार्रवाई का तरीका भले ही अलग रहा, लेकिन दोनों मामलों में झारखंड पुलिस के इनपुट और अंतरराज्यीय समन्वय की भूमिका सामने आती है. एक मामले में यूपी की पुलिस कार्रवाई ने टीपीसी के सबसे बड़े चेहरे को खत्म किया, जबकि दूसरे में बंगाल पुलिस की हथकड़ी ने झारखंड के इनामी नक्सली कमांडर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सिर्फ दो बड़े चेहरों की गिरफ्तारी या मौत नहीं है, बल्कि नक्सली संगठनों की पुरानी नेटवर्क व्यवस्था पर एक बड़ा प्रहार था, जिसके कारण दोनों ही संगठन तबाह हो गए.

दोनों कार्रवाइयां यह भी दिखाती हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अब केवल एक राज्य की पुलिस नहीं, बल्कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां साझा इनपुट के आधार पर काम कर रही हैं. चतरा के कोयला क्षेत्र में टीपीसी के प्रभाव और झारखंड के जंगलों में माओवादी गतिविधियों को लंबे समय तक मजबूती देने वाले इन दो बड़े चेहरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उनके नेटवर्क और बचे हुए सहयोगियों पर है.

अब तीन टारगेट पर फोकस

एक करोड़ रुपये के इनामी और माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल की गिरफ्तारी और टीपीसी कमांडर ब्रजेश गंझू के मारे जाने के बाद पुलिस अब बचे हुए सक्रिय कैडरों पर फोकस कर रही है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, इन दोनों बड़े टारगेट के खिलाफ लगातार चलाए गए ऑपरेशनों का परिणाम सामने आया है. आईजी अभियान ने बताया कि असीम मंडल माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी स्तर के सदस्य थे और संगठन की रणनीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

पुलिस लगातार उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी. सरंडा से लेकर कोल्हान, खूंटी-सरायकेला-चाईबासा के ट्रायंगल और इसके बाद जमशेदपुर के दलमा क्षेत्र तक सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाए. दबाव बढ़ने के बाद असीम मंडल झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां बंगाल पुलिस के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार किया गया. नरेंद्र सिंह के अनुसार, असीम मंडल की गिरफ्तारी नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि झारखंड में माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण काफी हद तक स्थापित हो चुका है और राज्य नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है.

ब्रजेश गंझू के बाद टीपीसी का सेंट्रल नेटवर्क कमजोर

आईजी अभियान के मुताबिक, ब्रजेश गंझू वर्ष 2000 के आसपास से सक्रिय थे और लंबे समय से टीपीसी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल थे. उनके मारे जाने से टीपीसी के सेंट्रल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पुलिस के अनुसार, संगठन में अब केवल शशिकांत नामक एक प्रमुख सक्रिय सदस्य के बचे होने की जानकारी है.

अब तीन कैडर पुलिस के रडार पर

आईजी अभियान ने कहा कि झारखंड में अब पुलिस का फोकस बचे हुए तीन सक्रिय कैडरों पर है. ये तीनों मुख्य रूप से पलामू, चतरा और लातेहार से जुड़े सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, इनमें पहला नाम नितेश यादव का है, जो गया के डुमरिया का रहने वाला बताया गया है और औरंगाबाद-गया-पलामू सीमा क्षेत्र में सक्रिय है. दूसरा राजू मुंइया है, जो लातेहार के नेतर क्षेत्र में सक्रिय बताया गया है. तीसरा मनमोहन गंझू है, जो चतरा के लावालौंग इलाके में सक्रिय बताया गया है. नरेंद्र सिंह ने कहा कि इन तीनों को लेकर पहले से ही अभियान चल रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन को और अधिक केंद्रित किया गया है. उन्होंने दावा किया कि अगले एक महीने के भीतर इन तीनों टारगेट के खिलाफ भी सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

लगातार पीछा कर बनाया दबाव

पुलिस के अनुसार, नक्सल विरोधी अभियान की रणनीति केवल एक इलाके तक सीमित नहीं रही. सुरक्षा बलों ने नक्सली दस्तों के संभावित ठिकानों और मूवमेंट के आधार पर लगातार दबाव बनाया. एक इलाके से दूसरे इलाके में खदेड़े जाने के बाद नक्सली झारखंड की सीमा से बाहर जाने को मजबूर हुए. असीम मंडल के मामले में भी इसी तरह लगातार ट्रैकिंग और अंतरराज्यीय समन्वय के बाद बंगाल पुलिस की मदद से कार्रवाई तक पहुंच बनाई गई. पुलिस का अगला फोकस अब बचे हुए सक्रिय कैडरों तक पहुंचना है.

ब्रजेश गंझू का 44 कांडों का आपराधिक रिकॉर्ड

ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोकता का नाम चतरा और आसपास के इलाकों में दर्ज 44 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है. उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी-लेवी वसूली, हथियार रखने, आगजनी, विस्फोट, मारपीट और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन से जुड़े होने के आरोपों में मामले दर्ज थे. लावालौंग में पुलिस गश्ती दल पर हमले के दौरान दो सीआरपीएफ जवानों की हत्या और हथियार लूटे जाने का मामला उनके खिलाफ दर्ज मामलों में प्रमुख है.

18 जुलाई 2018 को पत्थलगड़ा के मेरमगढ़ा में मनरेगा ठेकेदार नागेश्वर गंझू की कथित लेवी विवाद में हत्या और दो ग्रामीणों को घायल करने का मामला भी रिकॉर्ड में है. टंडवा थाना कांड संख्या 02/2016 में ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूली के आरोप में उनका नाम सामने आया. इस मामले को बाद में एनआईए ने RC-06/2018/NIA/DLI के रूप में जांच के लिए लिया. जांच के दौरान लाखों रुपये की नकदी बरामद होने का उल्लेख न्यायिक रिकॉर्ड में है. कुल मिलाकर, 1996 से 2025 तक फैले 44 मामलों में हत्या, रंगदारी, लेवी, अपहरण, हथियार, विस्फोटक और उग्रवादी गतिविधियों से जुड़ी धाराएं शामिल रहीं.

असीम मंडल पर 55 मामले दर्ज

झारखंड पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बने एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल उर्फ आकाश, उर्फ तिमिर के खिलाफ झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में कुल 55 मामले दर्ज बताए गए हैं. झारखंड सरकार ने उन पर एक करोड़ रुपये, जबकि ओडिशा सरकार ने 1.20 करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

पुलिस रिकॉर्ड में असीम मंडल पर सुरक्षा बलों के खिलाफ आईईडी विस्फोट, फायरिंग, मुठभेड़ और जवानों की हत्या जैसी घटनाओं से जुड़े आरोप दर्ज हैं. वर्ष 2018 में एमजीएम थाना क्षेत्र में उनके दस्ते के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान निर्मल घोष शहीद हुए थे. चाईबासा के टोंटो, छोटानागरा और जराइकेला क्षेत्र में भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

2023 में तुम्बाहाका जंगल और घुसियाडीह क्षेत्र, जबकि 2024 और 2025 में तिरिलपोसी, राधापोड़ा और अन्य इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट और फायरिंग की घटनाओं में उनका नाम सामने आया. इन घटनाओं में कई जवान घायल हुए, जबकि कुछ जवानों की जान भी गई. असीम मंडल के खिलाफ दर्ज मामलों का सिलसिला 2006 से शुरू हुआ.

गुड़ाबांदा, घाटशिला, पटमदा, चाकुलिया, मुसाबनी, बोड़ाम, डुमरिया, टोंटो, जराइकेला और छोटानागरा समेत कई थाना क्षेत्रों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, हथियार व विस्फोटक अधिनियम, सरकारी काम में बाधा, आपराधिक षड्यंत्र और यूएपीए जैसी धाराएं शामिल हैं. वर्ष 2023 के बाद चाईबासा क्षेत्र में उनकी गतिविधियों से जुड़े कई मामले सामने आए, जबकि 2024 और 2025 में भी सुरक्षा बलों पर हमलों के मामलों में उनका नाम दर्ज हुआ.

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