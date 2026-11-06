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पटना में एनकाउंटर, पैक्स अध्यक्ष की हत्या के 3 आरोपी ढेर.. मनेर SHO को भी लगी गोली

पटना में पुलिस मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाश ढेर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना से सटे मनेर इलाके में शुक्रवार की सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई. शेरपुर गंगा घाट के पास हुई इस जबरदस्त क्रॉस फायरिंग में पटना पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने तीन कुख्यात अपराधियों को मौके पर ही ढेर कर दिया. मनेर थाना पुलिस कार्रवाई के तहत मारे गए इन अपराधियों की पहचान राजा शर्मा, बबलू कुमार और जेपी यादव के रूप में की गई है.

पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग