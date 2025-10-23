ETV Bharat / bharat

होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक घायल

होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ( सांकेतिक तस्वीर )

चंडीगढ़: पंजाब के होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है. मामले में होशियारपुर पुलिस ने जिले के मालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गज्जर मैदूद गांव से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान केशव के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर अपने पिता के साथ था. होशियारपुर पुलिस को पिछले कई मामलों में उसकी तलाश थी. होशियारपुर के एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने बताया कि आज जब पिता-पुत्र का पुलिस ने पीछा किया गया, तो वे अपनी मोटरसाइकिल जेजो से गज्जर मैदूद के जंगल में भाग गए औप उन पर गोलियां चलाई गईं. इस बीच पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. मामले की जांच जारी

उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली एक आरोपी के पैर में लगी और संदिग्धों को घायल अवस्था में होशियारपुर के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है.आरोपियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.