पश्चिम बंगाल के तीन नशा तस्करों के साथ गुरुग्राम पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल
गुरुग्राम अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम और हथियारबंद तीन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. दो आरोपी पैर में गोली लगने से घायल.
Published : October 10, 2026 at 7:05 PM IST
गुरुग्राम: शुक्रवार की रात गुरुग्राम अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम और हथियारबंद तीन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने की वजह से दो बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. घायलों का इलाज सामान्य अस्पताल में जारी है.
गुरुग्राम पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तीन बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम में घूम रहे हैं. सूचना पर पुलिस की टीम ने टीम का गठन किया और बताई गई लोकेशन पर छापा मारा. पुलिस को देखते ही आरपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे को दबोच लिया गया. मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.
लूट की सूचना पर पुलिस ने की नाकाबंदी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार के मुताबिक "9 अक्टूबर को अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम को सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति हथियारों से लैस होकर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नंगली उमरपुर से सेक्टर-62 की ओर जाने वाले क्षेत्र में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की. रात करीब 11 बजे एक बाइक पर सवार तीन व्यक्ति वहां पहुंचे. पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बाइक भगाने लगे. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी."
आरोपियों ने पुलिस टीम पर कुल 6 गोलियां चलाईं. इनमें से एक गोली पुलिस वाहन पर लगी, जबकि एक गोली पुलिस कर्मचारी की बाजू में जा लगी. इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें घेर लिया और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. पुलिस की ओर से चलाई गई तीन गोलियों के दौरान दो आरोपियों के पैरों में गोली लगी. इसके बाद पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को काबू कर लिया. घायल आरोपियों और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.- संदीप कुमार, गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता
पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तीनों आरोपी: गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. जिनकी पहचान मार्फत उर्फ मारू (32 साल), फूल बाबू शेख (26 साल) और श्रीकुल शेख (37 साल) के रूप में की है. मार्फत और फूल बाबू शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निवासी हैं, जबकि श्रीकुल शेख नादिया जिले का रहने वाला है.
136 ग्राम MDMA और हथियार बरामद: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 136 ग्राम MDMA, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक खाली खोल बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी फूल बाबू शेख के खिलाफ NDPS एक्ट के एक मामले में इनाम घोषित था.
तीनों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज: मार्फत उर्फ मारू के खिलाफ लड़ाई-झगड़े, चोरी, जाली करंसी रखने और NDPS एक्ट के तहत कुल चार मामले दर्ज हैं. फूल बाबू शेख के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत दो मामले, जबकि श्रीकुल शेख के खिलाफ इसी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है.
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद होगी गिरफ्तारी: पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर-65 में पुलिस के काम में बाधा डालने, पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने और अवैध मादक पदार्थ रखने समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. घायल आरोपियों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. पुलिस ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.
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