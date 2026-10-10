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पश्चिम बंगाल के तीन नशा तस्करों के साथ गुरुग्राम पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी घायल

Encounter in Gurugram Police and drug smugglers ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: शुक्रवार की रात गुरुग्राम अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम और हथियारबंद तीन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने की वजह से दो बदमाश घायल हो गए, जबकि तीसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. घायलों का इलाज सामान्य अस्पताल में जारी है.

गुरुग्राम पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तीन बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम में घूम रहे हैं. सूचना पर पुलिस की टीम ने टीम का गठन किया और बताई गई लोकेशन पर छापा मारा. पुलिस को देखते ही आरपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जबकि तीसरे को दबोच लिया गया. मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.