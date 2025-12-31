ETV Bharat / bharat

बिहार में बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात को उसके घर में किया गया ढेर

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. 50 हजार के इनामी नक्सली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है. नक्सली दयानंद मालाकार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था.

कुख्यात इनामी नक्सली को किया गया ढेर : बुधवार को शाम ढलते ही एसटीएफ एवं जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की. इसमें 50000 के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को मार गिराया गया. बताया जा रहा है कि लंबे समय से दयानंद मालाकार फरार चल रहा था. वह बिहार पुलिस के लिए चुनौती बन गया था. पुलिस ने इनपर इनाम भी घोषित कर रखा था.

पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में मारा गया : इसी कड़ी में आज पुलिस को सूचना मिली की दयानद मालाकार घर के आसपास मौजूद है. जैसे ही एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की. दयानंद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी गोली चलायी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी.

सर्च ऑपरेशन है जारी : फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है. मौके पर पहुंचे बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया की मारा गया अपराधी जिला का कुख्यात अपराधी था. जिसपर आर्म्स एक्ट और नक्सल गतिविधि में भी शामिल होने का आरोप है.