बिहार में बड़ा एनकाउंटर, कुख्यात को उसके घर में किया गया ढेर
बिहार में अपराधियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है. इसी कड़ी में कुख्यात इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया. पढ़ें खबर
Published : December 31, 2025 at 9:08 PM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. 50 हजार के इनामी नक्सली को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है. नक्सली दयानंद मालाकार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था.
कुख्यात इनामी नक्सली को किया गया ढेर : बुधवार को शाम ढलते ही एसटीएफ एवं जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की. इसमें 50000 के इनामी नक्सली दयानंद मालाकार को मार गिराया गया. बताया जा रहा है कि लंबे समय से दयानंद मालाकार फरार चल रहा था. वह बिहार पुलिस के लिए चुनौती बन गया था. पुलिस ने इनपर इनाम भी घोषित कर रखा था.
पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में मारा गया : इसी कड़ी में आज पुलिस को सूचना मिली की दयानद मालाकार घर के आसपास मौजूद है. जैसे ही एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की. दयानंद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसके बाद जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी गोली चलायी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी.
सर्च ऑपरेशन है जारी : फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है. मौके पर पहुंचे बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया की मारा गया अपराधी जिला का कुख्यात अपराधी था. जिसपर आर्म्स एक्ट और नक्सल गतिविधि में भी शामिल होने का आरोप है.
''आज एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को सूचना मिली थी की दयानन्द मालाकार मौजूद है. जिसके बाद टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची. अपराधी के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई. तत्पश्चात पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. दयानंद मालाकार को उसके घर में ही मार गिराया गया.''- मनीष, एसपी, बेगूसराय
ये भी पढ़ें :-
बिहार में मुठभेड़, पटना पुलिस ने एक अपराधी का किया एनकाउंटर
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा पटना, मोकामा में STF और अपराधियों में एनकाउंटर