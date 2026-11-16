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जम्मू कश्मीर : कुलगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर

कुलगाम में सुरक्षाबलों के आतंकवादियों की मुठभेड़. ( प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI) )

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरा फंस गया. बता दें कि पिछले हफ्ते आतंकवादियों के एक हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे.

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुलगाम में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है."