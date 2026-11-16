जम्मू कश्मीर : कुलगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर
सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है.
Published : November 16, 2026 at 2:46 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरा फंस गया. बता दें कि पिछले हफ्ते आतंकवादियों के एक हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे.
पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुलगाम में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है."
Encounter with terrorists started in Kulgam. Whole area cordoned off. J&K Police and Security Forces on job. Details to follow.— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 16, 2026
पुलिस ने कहा कि सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की मदद से पूरे इलाके को घेर लिया गया है. अधिकारियों ने फंसे हुए आतंकवादियों की पहचान लतीफ भट्ट और उमर के रूप में की है. एक आतंकवादी का शव दिख रहा था, जबकि दूसरे आतंकवादी को मारने की कोशिशें जारी थीं.
#WATCH | J&K: Visuals from the spot after an encounter between Kashmir police and terrorists in Kulgam. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/jbmWbsbOOV— ANI (@ANI) November 16, 2026
ये दोनों आतंकवादी पिछले हफ्ते इसी जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की एक पोस्ट पर हुए हमले में शामिल थे. सेना की सभी आस-पास की यूनिट्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एलीट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एनकाउंटर में शामिल थे.
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