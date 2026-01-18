जम्मू कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़
जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है.
Published : January 18, 2026 at 3:18 PM IST
जम्मू : जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.
इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि दोपहर को चतरू क्षेत्र के मन्द्रल-सिंघूरा के पास सोननार गांव में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई. इलाके में अतिरिक्त बलों को भेजा गया है.
#WATCH | J&K | Exchange of fire between security forces and terrorists breaks out in the Chatroo area of Kishtwar. Police Operation underway.— ANI (@ANI) January 18, 2026
(Visuals deferred by unspecified time) https://t.co/pewmoQVIgl pic.twitter.com/QkT1yTFHI7
बताया जाता है कि यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर अचानक फायरिंग कर दी.
इस बारे में सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों की मौजूद रहने को लेकर पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.
सुरक्षा बलों के इलाके को घेरा, दो से तीन आतंकी फंसे
तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने जब इलाके की घेराबंदी को और मजबूत किया, तब छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. वहीं सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई. फिलहाल दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है.
सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल पूरे एरिया को सुरक्षाबलों ने चारों ओर से घेर लिया है ताकि आतंकवादी किसी तरह से भाग नहीं सकें.
