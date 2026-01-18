ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़

जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है.

Encounter breaks out between security forces and terrorists in Kishtwar
किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 3:18 PM IST

जम्मू : जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि दोपहर को चतरू क्षेत्र के मन्द्रल-सिंघूरा के पास सोननार गांव में घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई. इलाके में अतिरिक्त बलों को भेजा गया है.

बताया जाता है कि यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों की टीम पर अचानक फायरिंग कर दी.

इस बारे में सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों की मौजूद रहने को लेकर पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

सुरक्षा बलों के इलाके को घेरा, दो से तीन आतंकी फंसे
तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने जब इलाके की घेराबंदी को और मजबूत किया, तब छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. वहीं सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई. फिलहाल दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग जारी है.

सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल पूरे एरिया को सुरक्षाबलों ने चारों ओर से घेर लिया है ताकि आतंकवादी किसी तरह से भाग नहीं सकें.

