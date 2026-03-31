जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो के घिरे होने की खबर
जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था.
Published : March 31, 2026 at 10:03 PM IST
फिरदौस तांत्रे
गांदरबल (जम्मू कश्मीर): मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मंगलवार शाम सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ जिले के अहरामा वन क्षेत्र (Ahrama woods) में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षाबल वहां तलाशी अभियान चला रहे थे.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ (CRPF) की एक संयुक्त टीम ने घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) शुरू किया था. जैसे ही जवान संदिग्ध इलाके की ओर बढ़े, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की.
#WATCH | Ganderbal, Jammu & Kashmir: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area of Ganderbal district.— ANI (@ANI) March 31, 2026
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सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने इलाके में दो आतंकियों को घेर लिया है. स्थिति को देखते हुए मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त कुमक (Reinforcements) भेजी गई है ताकि घेराबंदी को और मजबूत किया जा सके. ताजा रिपोर्ट मिलने तक ऑपरेशन जारी था और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
(अपडेट जारी है.....)