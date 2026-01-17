ETV Bharat / bharat

बीजापुर में नक्सली मुठभेड़, सुबह से रुक रुककर हो रही फायरिंग

बीजापुर जिले में सर्च अभियान के दौरान सुबह से संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक रुककर फायरिंग जारी है.

बीजापुर नक्सली मुठभेड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : January 17, 2026 at 11:22 AM IST

बीजापुर: छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आज सुबह से सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के जंगल पहाड़ों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

नक्सलियों और जवानों की बीच फायरिंग

सर्च अभियान के दौरान सुबह से संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. बीजापुर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चूंकि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान पूरा होने के बाद मुठभेड़ से जु़ड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

छत्तीसगढ़ में साल 2026 के अब तक के नक्सल एनकाउंटर

3 जनवरी 2026: सुकमा में 12 माओवादी ढेर, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी

3 जनवरी 2026: बीजापुर के बासागुड़ा में मुठभेड़, 2 हथियारबंद माओवादी ढेर

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के बड़े नक्सल एनकाउंटर

19 दिसंबर 2025: बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गय

18 दिसंबर 2025:सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए

3 दिसंबर 2025: गंगालूर में मुठभेड़ में पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के कमांडर मोदियामी वेल्ला समेत 18 नक्सली ढेर, तीन सुरक्षाकर्मी शहीद

12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर

21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर.

15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए.

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर

29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में 17 शव बरामद, झीरमकांड में शामिल नक्सली भी ढेर, 25 लाख का था इनाम.

20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में हुए दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए.

9 फरवरी 2025: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया.

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए.

19 जनवरी 2025: प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 माओवादी मारे गए.

16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में भीषण मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए.

22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए.

04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए.

10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए.

16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये.

02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर.

7 फरवरी 2019 : बीजापुर जिले में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर.

6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर.

2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर.

27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में सीआरपीएफ) के साथ मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर, 25 गंभीर रूप से घायल हुए.

16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर.

29 जून 2012: दंतेवाड़ा के जंगलों में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सली मार गिराए, 6 जवान भी घायल हुए.

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा क्षेत्र के आसरामपुरा गांव के पास सीआरपीएफ, 111 बटालियन और राज्य पुलिस कर्मियों के साथ भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर.

18 फरवरी 2008: बीजापुर जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़, 13 नक्सली और सीआरपीएफ के 6 जवान मारे गए.

10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा जिले में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर, नौ सुरक्षाकर्मी घायल हुए.

संपादक की पसंद

