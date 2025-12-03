ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़, दोनों ओर से रुक रुककर हो रही फायरिंग

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड, विशेष कार्य बल और कोबरा सीआरपीएफ की एक बटालियन के जवान शामिल हैं. फिलहाल रुक-रुककर दोनों ओर से गोलीबारी जारी है.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रुटीन सर्चिंग अभियान पर संयुक्त टीम निकली थी. फोर्स जैसे ही घने जंगलों के बीच पहुंची, वहां पर पहले से कुछ लोग बैठक करते नजर आए. माओवादियों की नजर जैसे ही जवानों पर पड़ी उनकी ओर से फायरिंग शुरू हो गई. जवानों ने भी माओवादियों को करारा जवाब देते हुए फायरिंग शुरू कर दी. मौके पर मौजूद जवान इलाके की घेराबंदी कर माओवादियों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं. दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग जारी है.

मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी बातें

एनकाउंटर बीजापुर के पश्चिम बस्तर संभाग में जारी.

अभियान में DRG, STF और CoBRA की संयुक्त टीमें शामिल.

रुक-रुककर दोनों ओर से गोलीबारी चल रही.

जवानों ने इलाके की घेराबंदी की.

इलाके में सर्चिंग अभियान तेज किया गया.

नक्सलियों के बड़े कमांडर के होने की मिली थी खबर.

मुठभेड़ वाली जगह पर घने जंगल और पहाड़ हैं.

जवानों के संपर्क में हैं बड़े अधिकारी.

हेल्प टीमों को किया गया तैयार.

फोर्स ने कहा, एनकाउंटर खत्म होने के बाद दी जाएगी पूरी जानकारी.

साल 2024 में हुए बड़े एनकाउंटर

22 नवंबर 2024: सुकमा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है. मारा गया कमांडर लंबे वक्त से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक कमांडर 60 से लेकर 80 जवानों की शहादत में शामिल था.

16 नवंबर 2024: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सली ढेर हुए. मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर के बार्डर एरिया में हुआ. मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई. सुरक्षाबलों की टीम ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी.

04 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुठभेड़ में जवानों ने 38 नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में ढेर कर दिया. एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बार्डर एरिया में थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच हुई. अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में माओवादियों को तगड़ा झटका जवानों ने दिया. एनकाउंटर को डीआरजी और एसटीएफ की टीम शामिल रही.

03 सितंबर 2024: दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.

02 जुलाई 2024: नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया.

15 जून 2024: अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 माओवादी मारे गए. ड्यूटी के दौरान 1 जवान की भी जान चली गई जबकी 2 जवान जख्मी हुए.