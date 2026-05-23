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जम्मू कश्मीर : राजौरी में आतंकवादियों की सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ शुरू

राजोरी के गंभीर मुगलान इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है.

Encounter breaks out between terrorists and security forces in Rajouri
राजौरी में आतंकवादियों की सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ शुरू (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 3:55 PM IST

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जम्मू : जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मुगलान इलाके में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है.

बताया जाता है कि खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाब में सुरक्षा बलों के द्वारा गोलीबारी किए जाने के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई.

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और अतिरिक्त बल भी मौके पर भेजे गए हैं. इस बारे में इंडियन आर्मी की 16 कोर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने कहा "आज सुबह करीब सुबह 11:30 बजे, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर चलाए गए एक खुफिया-आधारित संयुक्त अभियान के दौरान राजौरी के गंभीर मुगलान इलाके में आतंकवादियों से संपर्क हुआ. सैनिकों ने सोच-समझकर तुरंत जवाब दिया. फायरिंग शुरू हुई और एक घेरा बना लिया गया है. ऑपरेशन अभी भी जारी है."

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिस इलाके में फायरिंग शुरू हुई, वह लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास है और हो सकता है कि आतंकवादियों ने हाल ही में घुसपैठ की हो. उन्होंने कहा, "घुसपैठियों का एक ग्रुप शायद हाल ही में भारतीय इलाके में घुस आया था. हालांकि, अलर्ट सैनिकों ने उन्हें ट्रैक कर लिया, और (सर्च ऑपरेशन के दौरान) उनका सामना किया गया."

हालांकि तीन से पांच घुसपैठियों के संपर्क में आने की अफवाहें हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.

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