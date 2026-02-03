जम्मू-कश्मीर: उधमपुर के जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो से तीन आतंकियों को घेरा
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में जंगल इलाके में पुलिस और सेना के जवानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई.
Published : February 3, 2026 at 5:20 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक दूरदराज के जंगली इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी जिले के रामनगर इलाके के जाफर जंगल में पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. इस दौरान गोलीबारी शुरू हो गई.
पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि दो से तीन आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद सोमवार सुबह जंगल में ऑपरेशन शुरू हुआ. ये आतंकवादी पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं.
आखिरी रिपोर्ट मिलने तक दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ जारी थी.
अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में दोनों तरफ से किसी के हताहत होने की तुरंत कोई खबर नहीं है.
