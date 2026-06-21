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PLFI के साथ तिलमी जंगल में मुठभेड़, कमांडर श्रवण दास घायल, दस्ते के आधा दर्जन सदस्य गिरफ्तार

खूंटी में पुलिस और पीएलएफआई के बीच हुई भीषण मुठभेड़ हुई है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 9:05 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 9:13 AM IST

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रांची/​खूंटी: खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जरियागढ़ थाना क्षेत्र के तिलमी जंगल में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में संगठन का टॉप कमांडर श्रवण दास घायल हो गया है. जबकि उसके दस्ते के आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.

​पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तिलमी जंगल में पीएलएफआई उग्रवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं. इस सूचना के आधार पर जरियागढ़ और कर्रा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान शुरू किया. जैसे ही पुलिस की टीम जंगल पहुंची, उग्रवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसमें कुख्यात कमांडर श्रवण दास को गोली लगी है.

​घटना की पुष्टि करते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के पास से चार पिस्टल, कई देशी कट्टा और एक दर्जन से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा मौके से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं. सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी एक डायरी है, जिसमें क्षेत्र के कई ठेकेदारों के मोबाइल नंबर और संभावित वारदातों का कच्चा-चिट्ठा दर्ज है. पुलिस को अंदेशा है कि यह डायरी संगठन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम साबित होगी. घायल कमांडर श्रवण दास को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर करने की तैयारी की जा रही है.​

एसपी ने बताया कि श्रवण दास तोरपा और कर्रा इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था. उस पर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी, आगजनी और रंगदारी वसूलने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की वांटेड सूची में था और उस पर पीसीए (PCA) भी लगा हुआ है. फिलहाल, पुलिस जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके.

Last Updated : June 21, 2026 at 9:13 AM IST

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