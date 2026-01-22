ETV Bharat / bharat

सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना है.

सर्च अभियान में जुटे सुरक्षा बल (Etv Bharat)
Published : January 22, 2026 at 10:54 AM IST

रांची: झारखंड के सारंडा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है. किरू बुरु इलाके में चल रही मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. हालांकि, मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए हैं, फिलहाल इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. झारखंड पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि चाईबासा के सारंडा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच सुबह से मुठभेड़ चल रही है. दोनों तरफ से रुक-रुककर गोलीबारी जारी है.

सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा सर्च अभियान

मिली जानकारी के अनुसार सरंडा में बचे हुए नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी दौरान किरू बुरु इलाके में गुरुवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच आमना-सामना हो गया. पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षाबलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

सुरक्षा बलों के जवाबी फायरिंग में नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है. घना जंगल और दुर्गम इलाका होने की वजह से अभी भी नक्सली छिप-छिपकर पुलिस पर गोलीबारी कर रहे हैं. दूसरी तरफ सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बल जंगल को घेरने में लगे हुए हैं ताकि नक्सलियों को या तो गिरफ्तार किया जा सके या फिर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जाए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में तीन से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मामले की पूरी जानकारी मुठभेड़ खत्म होने के बाद देने की बात कही है.

क्या है सारंडा के वर्तमान हालात

झारखंड को नक्सली मुक्त करने में सबसे बड़ी बाधा सारंडा है. झारखंड पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में झारखंड में नक्सलियों की कमान एक करोड़ के इनामी पुलिस ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के हाथ में है. मिसिर बेसरा के साथ में 60 खूंखार नक्सलियों की एक पूरी टीम है, जिसमें केंद्रीय कमेटी के मेंबर अनल दा और असीम मंडल के अलावा झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर सुशांत सहित अन्य नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी कोल्हान में डेरा डाले हुए हैं. इसके अलावा 20 से 25 नक्सलियों के दस्ते वाला एक ग्रुप कुख्यात नक्सली कमांडर अजय महतो के लिए काम कर रहा है. यह दस्ता भी पश्चिमी सिंहभूम कैंप कर रहा है.

