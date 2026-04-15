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सारंडा में नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़, कई के हताहत होने की खबर, एक जवान को लगी गोली

झारखंड के सारंडा में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच एनकाउंटर हुआ है. एक कोबरा जवान को नक्सलियों की गोली लगी है.

Encounter between Naxalites and security forces in Saranda Jharkhand
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 12:40 PM IST

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रांची: झारखंड के सारंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. जानकारी के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली और पुलिस आमने-सामने आ गए. पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.

मौके पर CRPF की कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल तैनात हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ मुठभेड़ चल रही है. मुठभेड़ में एक कोबरा जवान को गोली लगी है, एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है

पहले हुई भारी फायरिंग

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सारंडा में कई दिनों से बचे हुए नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बुधवार को CRPF की कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे. इस दौरान वजंगल से अपना कैंप शिफ्ट कर रहे नक्सलियों से सुरक्षाबलों का सामना हो गया.

पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी जोरदार जवाब दिया. फायरिंग में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, हालांकि अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों तरफ से अभी भी रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है.

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