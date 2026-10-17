ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर : कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ ( प्रतीकात्मक फोटो- ANI )

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह मुठभेड़ घुसपैठ की कोशिश के दौरान हुई.

उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले के केरन सेक्टर के जुमगुंड इलाके में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के संदिग्ध गतिविधि देखी. इसके बाद जवानों ने आतंकवादियों को चेतावनी और उन्हें घेर लिया.

सितंबर में भी मारे गए थे दो आतंकवादी

बता दें कि 17 सितंबर, 2026 को जम्मू के उधमपुर जिले में एक ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था. वहीं एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान सद्दाम और मुस्तफा के रूप में की थी. पुलिस ने इन आतंकवादियों के पास से एक एके असॉल्ट राइफल (चार मैगजीन के साथ), एक एम4 कार्बाइन (तीन मैगजीन के साथ), एक ग्लॉक पिस्तौल (दो मैगजीन के साथ) और चार ग्रेनेड बरामद किए थे. ठंड आने के साथ बढ़ जाती हैं घुसपैठ की कोशिश

नियंत्रण रेखा पर ठंड शुरू होने से पूर्व घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी देखी जाती है. वहीं भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ी दर्रे बंद होने और कई रास्तों के दुर्गम हो जाने से पहले ही आतंकवादी घाटी में घुसने की फिराक में रहते हैं. इन महीनों के दौरान सेना नियंत्रण रेखा के संवेदनशील स्थानों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही इलाके में गश्त और नियंत्रण अभियान को तेज कर देती है, जिससे घुसपैठ की कोशिशों को रोका जा सके.