जम्मू-कश्मीर : कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया.
Published : October 17, 2026 at 1:13 PM IST
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह मुठभेड़ घुसपैठ की कोशिश के दौरान हुई.
उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले के केरन सेक्टर के जुमगुंड इलाके में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के संदिग्ध गतिविधि देखी. इसके बाद जवानों ने आतंकवादियों को चेतावनी और उन्हें घेर लिया.
सितंबर में भी मारे गए थे दो आतंकवादी
बता दें कि 17 सितंबर, 2026 को जम्मू के उधमपुर जिले में एक ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था. वहीं एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान सद्दाम और मुस्तफा के रूप में की थी.
पुलिस ने इन आतंकवादियों के पास से एक एके असॉल्ट राइफल (चार मैगजीन के साथ), एक एम4 कार्बाइन (तीन मैगजीन के साथ), एक ग्लॉक पिस्तौल (दो मैगजीन के साथ) और चार ग्रेनेड बरामद किए थे.
Kupwara, Jammu and Kashmir: Security forces foiled an alleged infiltration attempt in the Keran sector along the Line of Control in north Kashmir’s Kupwara district, sources said. Suspicious movement was detected in the Jumgund area early in the morning, followed by an exchange of fire. Sources claimed that two terrorists had been killed— IANS (@ians_india) October 17, 2026
ठंड आने के साथ बढ़ जाती हैं घुसपैठ की कोशिश
नियंत्रण रेखा पर ठंड शुरू होने से पूर्व घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी देखी जाती है. वहीं भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ी दर्रे बंद होने और कई रास्तों के दुर्गम हो जाने से पहले ही आतंकवादी घाटी में घुसने की फिराक में रहते हैं. इन महीनों के दौरान सेना नियंत्रण रेखा के संवेदनशील स्थानों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही इलाके में गश्त और नियंत्रण अभियान को तेज कर देती है, जिससे घुसपैठ की कोशिशों को रोका जा सके.
खुफिया रिपोर्ट में हुआ था चौंकाने वाला खुलासा
नवंबर के शुरुआती हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह खासतौर से लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM), जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे हैं. वहीं भारतीय जवानों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' मिशन के छह महीने बाद आतंकी एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश में हैं. हालांकि सुरक्षाबल अलर्ट हैं.
सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट किया
एक अन्य घटना में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के ऊपरी इलाकों में एक आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान मिले एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को नष्ट कर दिया. इस बारे में अधिकारियों नेबताया कि सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीमों ने खुफिया एजेंसियों की मदद से कांडी के थुंगवाली इलाके में यह अभियान चलाया, जहां आतंकवादियों के एक पुराने ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया.
अधिकारियों के अनुसार, ठिकाने की तलाशी के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक आईईडी मिला, जिसे बाद में नियंत्रित विस्फोट (controlled explosion) के जरिए नष्ट कर दिया गया.
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