श्री गोकुल गोधाम में ऑर्गेनिक पंचगव्य वाले रंग, हर्बल और खुशबूदार कलर से होली की खुशियां होगी दोगुनी
देश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं. इस होली उधमपुर की महिलाएं इको-फ्रेंडली रंगों से खुशी के रंग बिखेर रही हैं.
Published : February 23, 2026 at 11:55 AM IST
उधमपुर: जम्मू कश्मीर में इस होली, उधमपुर जिले के काह-फ्लाटा इलाके में स्थित श्री गोकुल गोधाम रंगों के त्योहार को इको-फ्रेंडली और हेल्दी तरीके से मनाने को बढ़ावा देकर एक शानदार मिसाल कायम कर रहा है.
बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंगों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, श्री गोकुल गोधाम ने होली के लिए ऑर्गेनिक पंचगव्य वाले रंग तैयार करने की एक अनोखी पहल की है. ये प्राकृतिक रंग हर्बल और स्किन-फ़्रेंडली चीज़ों जैसे आलोर की जड़, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब पाउडर से बनाए गए हैं. ये सभी चीजें अपनी दवा और त्वचा के लिए फायदेमंद खूबियों के लिए जानी जाती हैं.
हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है. वहीं नीम में एंटीबैक्टीरियल फायदे होते हैं तो मुल्तानी मिट्टी त्वचा को साफ और ठंडा रखने में मदद करती है. वहीं गुलाब पाउडर एक आरामदायक खुशबू और ताजगी देता है. इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके, यहां तैयार किए गए रंग नुकसानदायक केमिकल से पूरी तरह फ्री होते हैं और चेहरे या शरीर पर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.
ये ऑर्गेनिक रंग बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों, सभी के लिए सुरक्षित हैं. यह पहल न केवल एक सुरक्षित और खुशी भरी होली पक्का करती है, बल्कि लोगों में पारंपरिक और हर्बल तरीकों पर लौटने के महत्व के बारे में जागरूकता भी फैलाती है. हाल के सालों में, सिंथेटिक रंगों की वजह से कई लोगों को स्किन एलर्जी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हुई हैं. इस कोशिश के जरिए, श्री गोकुल गोधाम कम्युनिटी को होली को नेचुरल और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार तरीके से मनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है.
इस पहल का एक और जरूरी पहलू महिला सशक्तिकरण है. ऑर्गेनिक रंग सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने तैयार किए हैं. इस परियोजना में उनके शामिल होने से उन्हें रोजी-रोटी और आत्मनिर्भरता का मौका मिला है. इससे स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देते हुए सामुदायिक विकास में उनकी भूमिका भी मजबूत हुई है.
कुल मिलाकर, श्री गोकुल गोधाम की यह पहल ऑर्गेनिक जीवन, महिला सशक्तिकरण और होली के प्रदूषण-मुक्त होली जैसे उत्सव को बढ़ावा देने की दिशा में एक अच्छा कदम है. प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय, प्राकृतिक उत्पादों का समर्थन करें और इस साल सुरक्षित, हेल्दी और इको-फ्रेंडली त्योहार मनाएं.
