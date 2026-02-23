ETV Bharat / bharat

श्री गोकुल गोधाम में ऑर्गेनिक पंचगव्य वाले रंग, हर्बल और खुशबूदार कलर से होली की खुशियां होगी दोगुनी

उधमपुर: जम्मू कश्मीर में इस होली, उधमपुर जिले के काह-फ्लाटा इलाके में स्थित श्री गोकुल गोधाम रंगों के त्योहार को इको-फ्रेंडली और हेल्दी तरीके से मनाने को बढ़ावा देकर एक शानदार मिसाल कायम कर रहा है. बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंगों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, श्री गोकुल गोधाम ने होली के लिए ऑर्गेनिक पंचगव्य वाले रंग तैयार करने की एक अनोखी पहल की है. ये प्राकृतिक रंग हर्बल और स्किन-फ़्रेंडली चीज़ों जैसे आलोर की जड़, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब पाउडर से बनाए गए हैं. ये सभी चीजें अपनी दवा और त्वचा के लिए फायदेमंद खूबियों के लिए जानी जाती हैं. श्री गोकुल गोधाम ने होली के लिए ऑर्गेनिक पंचगव्य वाले रंग तैयार की है (ETV Bharat) हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है. वहीं नीम में एंटीबैक्टीरियल फायदे होते हैं तो मुल्तानी मिट्टी त्वचा को साफ और ठंडा रखने में मदद करती है. वहीं गुलाब पाउडर एक आरामदायक खुशबू और ताजगी देता है. इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके, यहां तैयार किए गए रंग नुकसानदायक केमिकल से पूरी तरह फ्री होते हैं और चेहरे या शरीर पर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.