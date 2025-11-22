ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग, बंदूक वाले हाथों को मिल रहा काम, बदल रहा बस्तर

छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर नक्सलियों को मिल रही रोजगार की ट्रेनिंग

Surrendered Naxalites In Bastar
बस्तर में सरेंडर नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 7:32 PM IST

जगदलपुर: मैं पहले हाथ में हथियार उठाकर नक्सल संगठन के लिए काम करता था. आज मैं जगदलपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में नई नक्सल पुनर्वास नीति 2025 के तहत होटल मैनेजमेंट सहित कई तरह के कोर्स कर रहा हूं. ये कहना है आशाराम कुंजाम को जो बरसों तक नक्सल संगठन में सक्रिय थे. अक्टूबर 2025 में उन्होंने सरेंडर किया और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया. अब वे आत्मसम्मान और रोजगार की बात कर रहे हैं. यह बदलाव सरकार की तरफ से सरेंडर नक्सलियों की जिंदगी संवारने की मुहिम की वजह से हुआ है.

जगदलपुर में सरेंडर नक्सलियों को रोजगार की ट्रेनिंग

नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत जगदलपुर में सरेंडर नक्सलियों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है. इन्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है. मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके अलावा खेती किसानी के गुर और अन्य व्यवसाय को संचालित करने का गुर सिखाया जा रहा है. जिससे सरेंडर नक्सली समाज में अपनी अलग और खास पहचान बना सकें.

नक्सल प्रभावित बस्तर में बदलाव की नई कहानी (ETV BHARAT)

सरेंडर करने के बाद होटल मैनेजमेंट से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है. इस ट्रेनिंग की बदौलत मैं गांव में अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकूंगा या रोजगार पा सकूंगा- अर्जुन कोरसा, सरेंडर माओवादी

Impact Of New Naxal Rehabilitation Policy In Bastar
नई नक्सल पुनर्वास नीति का बस्तर में असर (ETV BHARAT)

बदल रही जिंदगी, नए हुनर सीखने का मौका

सरेंडर नक्सलियों ने सरकार इस मुहिम की तारीफ की है और कहा कि इससे हमारी जिंदगी में बदलाव दिख रहा है. सरेंडर नक्सली बीचेम कोरसा ने बताया कि सरेंडर करने के बाद हमें टेक्निकल कार्यों की ट्रेनिंग मिल रही है. इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का भी प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है.

Surrendered Naxalite Arjun Korsa
सरेंडर नक्सली अर्जुन कोरसा (ETV BHARAT)

सरेंडर माओवादी बीचेम कोरसा ने आगे बताया कि हमें अलग अलग टीचर आकर पढ़ाते हैं. हमें वेल्डिंग और अन्य तरह के कार्य सिखाए जा रहे हैं. मैं नक्सल संगठन में सीएनएम अध्यक्ष था. अब मैं सरेंडर कर तकनीकी ज्ञान सीख रहा हूं. अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूं. डर की जिंदगी को छोड़ अब निडर होकर जी रहा हूं. यह हमारे किए काफी अच्छा है.

Surrendered Naxalites happy with job training
नौकरी की ट्रेनिंग से सरेंडर नक्सली खुश (ETV BHARAT)

कितने माओवादियों को दी जा रही ट्रेनिंग?

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जगदलपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में सरेंडर कर चुके कुल 30 नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इन्हें नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जा रहा है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरेंडर नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे.

Skill development training for surrendered Naxalites
सरेंडर नक्सलियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

जगदलपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में 30 सरेंडर माओवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ट्रेनिंग होने पर रेस्टोरेंट या अन्य होटलों में उनकी इक्षा के अनुरूप कार्य सौंपने का प्रयास किया जाएगा- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

सरेंडर नक्सलियों को सीखाया जा रहा योग

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सरेंडर नक्सलियों को योग भी सिखाया जा रहा है. आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से उन्हें योग का अभ्यास कराया जा रहा है. योग से उनका मन शांत रहेगा. इस तरह के पुनर्वास केंद्र बस्तर के अन्य जिलों में भी संचालित किए जा रहे हैं.

बस्तर में सरेंडर नक्सलियों का ग्राफ

बस्तर में साल 2024 से अब तक कुल 2200 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बस्तर संभाग के कई जिलों में नई नक्सल और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर माओवादियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जा रहा है.

Yoga Training For Surrendered Naxalites
सरेंडर नक्सलियों को योग की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

बस्तर के पंडुम कैफे में सरेंडर नक्सलियों को मिली नौकरी

17 नवंबर को जगदलपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने पंडुम कैफे का शुभारंभ किया. इस कैफे में 12 नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सलियों को रोजगार मिला है. पंडुम कैफे जगदलपुर के पुलिस लाइन कैंप में स्थित है. इस कैफे में आज वो लोग काम कर रहे हैं जो कभी नक्सल संगठन के लिए काम करते थे. इन्होंने खून खराबे और हिंसा को त्यागकर समाज में नई राह पर चलने का फैसला किया.

सीएम विष्णुदेव साय ने पंडुम कैफे की शुरुआत को बस्तर के लिए काफी सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि इसमें काम करने वाले सरेंडर नक्सलियों को होटल मैनेजमेंट से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से उन्हें गेस्ट सर्विस, कैफे का मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, हाईजीन स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी और उद्यमिता कौशल की ट्रेनिंग दी गई है.

Surrendered Maoist Asharam Kunjam
सरेंडर माओवादी आशाराम कुंजाम (ETV BHARAT)

क्या है नई नक्सल और पुनर्वास नीति ?

छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2025 में नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की घोषणा की थी. इस नीति के तहत नियद नेल्ला नार योजना (आपका अच्छा गांव) और पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है. इन नीतियों के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में कई तरह के विकास कार्यों का प्रावधान किया गया है. इन नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं.

नई नक्सल और पुनर्वास नीति के अन्य प्रावधान जानिए

नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत सरेंडर करेने वाले नक्सलियों को जमीन, आवास और कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पांच लाख तक की राशि भी दी जा रही है. अगर परिवार के लोग नक्सलियों को सरेंडर के लिए प्रेरित करते हैं तो परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है. इसके अलावा अगर पंचायत और ग्रामीण स्तर पर क्षेत्र के सभी नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा. उस क्षेत्र को चार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सहायता के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी प्रावधान नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 में किया गया है. इसके तहत सरेंडर नक्सलियों को ट्रेनिंग के साथ साथ 10 हजार रुपये का मासिक सहायता भी प्रदान की जाती है.

