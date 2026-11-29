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'आंदोलन प्रदेश' में फिर सुलगी चिंगारी, चुनाव से पहले सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार की बढ़ी टेंशन

उत्तराखंड में चुनावी साल में 'बगावत' ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कर्मचारी संगठनों की नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है. अलग-अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. कहीं पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है तो कहीं एसीपी, वेतन विसंगति और नियमित रोजगार की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. देहरादून में लगातार हो रहे प्रदर्शनों, रैलियों और तालाबंदी जैसी स्थितियों ने कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया है. खास बात यह है कि सरकार ने इन आंदोलनों के तेज होने से पहले ही प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था. ऐसे में चुनाव से पहले कर्मचारी असंतोष सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है.

कई संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन किया शुरू: गौर हो कि नवंबर में देहरादून में कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं. खास बात यह है कि आंदोलन के मामले में उत्तराखंड पहले भी देश में शीर्ष पर रह चुका है. गृह मंत्रालय के अधीन BPR&D की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में प्रदेश में 21,966 आंदोलन दर्ज हुए थे, जो देश में सर्वाधिक थे. अब चुनाव से पहले बढ़ते आंदोलन धामी सरकार के लिए नई चुनौती बन गए हैं. दरअसल प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की सक्रियता पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी है. अलग-अलग मांगों को लेकर कई संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए हैं.