'आंदोलन प्रदेश' में फिर सुलगी चिंगारी, चुनाव से पहले सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार की बढ़ी टेंशन
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 12:19 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कर्मचारी संगठनों की नाराजगी अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है. अलग-अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. कहीं पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है तो कहीं एसीपी, वेतन विसंगति और नियमित रोजगार की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. देहरादून में लगातार हो रहे प्रदर्शनों, रैलियों और तालाबंदी जैसी स्थितियों ने कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया है. खास बात यह है कि सरकार ने इन आंदोलनों के तेज होने से पहले ही प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था. ऐसे में चुनाव से पहले कर्मचारी असंतोष सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है.
कई संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन किया शुरू: गौर हो कि नवंबर में देहरादून में कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं. खास बात यह है कि आंदोलन के मामले में उत्तराखंड पहले भी देश में शीर्ष पर रह चुका है. गृह मंत्रालय के अधीन BPR&D की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में प्रदेश में 21,966 आंदोलन दर्ज हुए थे, जो देश में सर्वाधिक थे. अब चुनाव से पहले बढ़ते आंदोलन धामी सरकार के लिए नई चुनौती बन गए हैं. दरअसल प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की सक्रियता पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी है. अलग-अलग मांगों को लेकर कई संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए हैं.
सरकार के खिलाफ मुखर कर्मचारी: अक्टूबर में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया. उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के 13 जिलों से कर्मचारी देहरादून पहुंचे थे. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करना, पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े मुद्दे शामिल थे. सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को रोका गया, जिसके बाद उन्होंने वहीं धरना दिया. नवंबर में आंदोलनों का सिलसिला और तेज हुआ.
मांगों को लेकर सरकार पर बना रहे दबाव: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने दो नवंबर को देहरादून में महारैली और मुख्यमंत्री आवास घेराव की तैयारी की. इस रैली को 48 कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिलने की बात सामने आई. पुरानी पेंशन का मुद्दा लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारियों के बीच बड़ा असंतोष बना हुआ है.इसी बीच पीआरडी जवानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इनकी मांग है कि होमगार्ड की तर्ज पर उन्हें मूल वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाए तथा साल के सभी 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाए.
बढ़ती जा रही नाराजगी: पीआरडी जवानों ने 18 मार्च से एकता विहार में करीब 110 दिन तक धरना दिया था. विभागीय मंत्री के आश्वासन के बाद जुलाई में धरना स्थगित किया गया, लेकिन मांगों पर निर्णय नहीं होने से नाराजगी फिर बढ़ गई. 20 नवंबर को जवानों ने युवा कल्याण निदेशालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया, वहीं सचिवालय में मंत्री के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही. 27 नवंबर को कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने एसीपी बहाली की मांग को लेकर देहरादून में महारैली निकाली.
परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और सचिवालय कूच किया. कर्मचारियों की मांग है कि पहले की तरह 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नति, वेतनमान का लाभ बहाल किया जाए. इस मुद्दे पर पांच नवंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर चुका था, लेकिन ठोस निर्णय नहीं होने पर आंदोलन आगे बढ़ाया गया.
आंदोलनों के बीच सरकार ने क्यों लगाया एस्मा: कर्मचारी संगठनों की बढ़ती सक्रियता के बीच सरकार का एस्मा लागू करने का फैसला भी महत्वपूर्ण है. सरकार ने 30 जुलाई 2026 को राज्याधीन सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी. सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा-3 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई. सरकार की दलील थी कि आवश्यक सेवाओं का संचालन प्रभावित होने और आम जनता को परेशानी होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एस्मा के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर तरह के शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन पर स्वतः प्रतिबंध लग गया है. अधिसूचना की अवधि छह महीने है, यानी यह जनवरी 2027 के अंत तक प्रभावी रहेगी. ऐसे में विधानसभा चुनाव की संभावित अधिसूचना से ठीक पहले तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक बनी रहने की स्थिति है.
आंदोलनों के मामले में पहले भी देश में अव्वल उत्तराखंड: उत्तराखंड में कर्मचारी आंदोलनों की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए पुराना सरकारी आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है. गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में उत्तराखंड में 21,966 आंदोलन दर्ज किए गए थे. यह संख्या देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा थी. इसी अवधि में तमिलनाडु में 17,043 और पंजाब में 11,876 आंदोलन दर्ज किए गए थे. देशभर में कुल 1,18,837 आंदोलन दर्ज किए गए थे. हालांकि यह आंकड़ा केवल सरकारी कर्मचारियों के आंदोलनों का नहीं, बल्कि सभी तरह के आंदोलनों का था.
चुनाव से पहले सरकार के लिए बढ़ सकती है चुनौती: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठनों की सक्रियता को केवल विभागीय मांगों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की संख्या को देखते हुए उनकी नाराजगी चुनावी माहौल में राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। पुरानी पेंशन, एसीपी, नियमितीकरण, पदोन्नति और वेतन विसंगतियों जैसे मुद्दे हजारों कर्मचारियों से जुड़े हैं. एस्मा लागू करने का फैसला भी बताता है कि सरकार आवश्यक सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहती.
जिस तरह से सरकार चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं करती है और जनता से जुड़े फैसले लेती है. इस तरह कर्मचारी भी यह चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए और इसीलिए सरकार पर आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जाता है. जोकि किसी भी तरह से गलत नहीं है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए उनको पूरा करने का काम करें.
-अरुण कुमार पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद-
हालांकि सरकार ने चुनाव से पहले संभावित आंदोलनों का पूर्वानुमान लगाकर ही एस्मा लगाया था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एस्मा लागू होने के बावजूद कर्मचारी संगठनों की लगातार सक्रियता और बड़े प्रदर्शनों का सिलसिला सरकार के सामने एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिर चुनाव से पहले कर्मचारी असंतोष को कैसे दूर किया जाएगा.
सरकार ने अपना हाल ही में रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. इसमें बताया गया है कि सरकार किस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही है ऐसे में कर्मचारियों से भी सरकार यही कहना चाहती है कि वह कर्मचारियों के हितों के लिए भी काम कर रही है. भविष्य में भी लगातार सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीर रहेगी.
-मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री
चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरा करवाने की भी कोशिश कर्मचारी संगठन करते हैं और जिस तरह राज्य में 2027 के चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया है उससे यह साफ है कि तमाम विभागों के कर्मचारी संगठन इस समय धामी सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं.
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