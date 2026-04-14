फरीदाबाद में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, बोले- 'कई साथियों को गाड़ी में ले गई पुलिस'
मंगलवार को फरीदाबाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया. वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा.
Published : April 14, 2026 at 1:11 PM IST
फरीदाबाद: वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर फरीदाबाद में कर्मचारियों का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा. बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर इकट्ठा हो गए. कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनपर लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया. जिसके बाद कुछ लोगों को पुलिस गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस तैनात है. तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है.
कर्मचारियों ने सोमवार को भी किया था प्रदर्शन: इससे पहले कर्मचारियों ने सोमवार को भी फरीदाबाद में प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी में काम का दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुरूप वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. कर्मचारियों के अनुसार उनसे अधिक काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें ना तो उचित वेतन मिल रहा है और ना ही आवश्यक सुविधाएं. इससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब विरोध के रूप में सामने आया है.
सड़क पर उतरे कर्मचारी: वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर फरीदाबाद में आज फिर बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया. प्रदर्शन के चलते आसपास के इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. हालांकि लाठीचार्ज के बाद कर्मचारी तितर बितर हो गए.
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