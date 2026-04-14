ETV Bharat / bharat

भावुक कर देने वाला पल, सचिवालय से आई CM नीतीश की विदाई वाली तस्वीर

"आज का पल इमोशनल और गर्व वाला है. हम 1995 से उनके (नीतीश कुमार) साथ हैं."- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार सरकार

भावुक कर देने वाला पल: कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रुप फोटोग्राफी कराई. वे खुद तो भावुक थे ही, तमाम मंत्री और अधिकारी भी इमोशनल नजर आए. कई मंत्रियों की आंखों में आंसू भी नजर आए.

पटना: बिहार की सत्ता पर पिछले 20-21 वर्षों से काबिज नीतीश कुमार आज से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है. अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में उन्होंने साथी मंत्रियों और अधिकारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया. इस दौरान जो तस्वीर सामने आई है, वह बेहद भावुत कर देने वाली है. तमाम लोग भावुक नजर आए.

नीतीश कुमार के साथ मंत्री लेसी सिंह (ETV Bharat)

सीएम के साथ खिंचवाई फोटो: आखिरी कैबेनिट बैठक के बाद जब नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय से प्रस्थान कर रहे थे, तब पोर्टिको में उन्होंने वहां मौजूद तमाम मंत्रियों और अधिकारियों का अभिवादन किया. ये पल बहुत खास और भावुक था, क्योंकि पिछले 20-21 सालों से नीतीश कुमार और सचिवालय एक-दूसरे के पूरक बन गए थे. अधिकारी भी सीएम से निजी तौर पर जुड़ गए थे लेकिन अब आज के बाद नीतीश का आना बंद हो जाएगा. अगर किसी काम से आएंगे भी तो बतौर सीएम नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री.

कैबिनेट बैठक की तस्वीर (ETV Bharat)

3 बजे के बाद देंगे इस्तीफा: नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. वह दोपहर 3 बजे के बाद लोक भवन जाकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर त्यागपत्र सौंप देंगे. उसके बाद नई सरकार के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

शाम तक नए सीएम का ऐलान: नीतीश के इस्तीफे के बाद शाम तक नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है. पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जहां नेता का चयन होगा. उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की मीटिंग में उस नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी.

कौन होगा सीएम?: माना जा रहा है कि उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. बीजेपी की तरफ से सीएम की रेस में वह सबसे आगे चल रहे हैं. हालांकि बीजेपी कई राज्यों में चौंकाने वाला फैसला भी लेती रही है. ऐसे में आखिरी वक्त तक का इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें: