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"जैसे हम दोस्त एक साथ रहते हैं, वैसा ही मणिपुर देखना चाहते हैं", दिल्ली प्रदर्शन में पहुंचे मणिपुर के युवाओं का भावुक संदेश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं व आम नागरिकों के प्रदर्शन के दौरान मणिपुर के तीन युवाओं ने अपने अनोखे और दिल छू लेने वाले संदेश से सबका ध्यान खींचा. हाथों में पंपलेट लिए पहुंचे ये तीनों दोस्त अलग-अलग समुदायों से आते हैं. जिनमें से एक कुकी समुदाय से है, दो मैतेई समुदाय से है. जहां मणिपुर पिछले तीन सालों से जातीय हिंसा व समुदायों के बीच बंटवारे की आग में जल रहा है, वहीं दिल्ली की सड़कों पर एक साथ खड़े इन तीनों दोस्तों की एकजुटता ने शांति की एक नई मिसाल पेश की.

"हमारा रिश्ता ही हमारा संदेश है" बातचीत के दौरान युवाओं ने विशेष रूप से यह बात साझा की कि वे अलग-अलग उन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस वक्त मणिपुर में आपस में संघर्षरत हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वे तीनों बहुत गहरे व अटूट दोस्त हैं.

हम मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों और अलग-अलग समुदायों से हैं, लेकिन हम यहां दिल्ली में एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं और हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं है. हम बस यही चाहते हैं कि जैसा माहौल व भाईचारा हमारे बीच है, वैसा ही माहौल पूरे मणिपुर में बने. हम चाहते हैं कि राज्य के सभी समुदाय नफ़रत भुलाकर फिर से एक साथ शांति व सौहार्द से रहें.



युवाओं ने की मुख्य मांगें और दर्द

1. शांति और सुरक्षा की गुहार: युवाओं ने बताया कि मणिपुर में बीते तीन सालों में 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं. लोग डर व अलगाव के माहौल में जीने को मजबूर हैं.

2. सरकार और देश का ध्यान: उन्होंने चिंता जताई कि जब तक देश की राजधानी में आकर आवाज़ न उठाई जाए, तब तक मणिपुर के दर्द पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता. उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति पर तुरंत और ठोस कदम उठाने की मांग की.

3. लोकतांत्रिक न्याय: युवाओं ने मांग की कि राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल बने, जिसके लोगों को उनका लोकतांत्रिक अधिकार और न्याय मिल सके.

मणिपुर में जारी हिंसा के बीच, इन तीन दोस्तों की यह साझा आवाज ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर युवा हिंसा व नफरत को नकार कर केवल शांति, भाईचारा व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व चाहते हैं.

युवाओं ने की मुख्य मांगें और दर्द