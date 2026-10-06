ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित, फिर सवालों में व्यवस्था

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को हिमालयन सर्विसेज का एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के झाला से शेरसी हेलीपैड के लिए उड़ान पर था. मौसम खराब होने के कारण पायलट ने एहतियातन अगस्त्यमुनि खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई. हेलीकॉप्टर में छह यात्री सवार बताए गए हैं. सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी है.

मंगलवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में घने बादल छा गए और केदारघाटी के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. खराब मौसम के बीच हेली सेवाओं का संचालन जारी रहने से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई. हालांकि, किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की अगस्त्यमुनि खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निगरानी एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.

खराब मौसम में उड़ानों पर निगरानी जरूरी: मौसम के तेजी से बदलते मिजाज को देखते हुए हेली सेवाओं के संचालन में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है. अगस्त्यमुनि में हुई इमरजेंसी लैंडिंग की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि खराब मौसम में हेली उड़ानों के संचालन को लेकर सुरक्षा मानकों की सख्ती से निगरानी कितनी प्रभावी है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मौसम अनुकूल न होने पर उड़ानों के संचालन को लेकर स्पष्ट और कड़े निर्णय लिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

वहीं, केदारनाथ धाम पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने पर रेस्क्यू एवं प्रशासनिक टीमों ने तत्काल मोर्चा संभाला. श्रद्धालु की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित केदारनाथ हेलीपैड पहुंचाया गया. चिकित्सकीय सलाह के बाद प्रशासन ने एयरलिफ्ट की व्यवस्था कर श्रद्धालु को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा.

जिला प्रशासन एवं रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सहायता के लिए टीमें लगातार तैनात हैं. आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.

ये भी पढ़ें: