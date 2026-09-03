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वाराणसी से दिल्ली जा रहे विमान में धुएं से हड़कंप, लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग !

वाराणसी से दिल्ली जा रहे विमान में धुएं के बाद इमरजेंसी लैंडिंग. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उसे समय हड़कंप मच गया, जब वाराणसी से दिल्ली जा रही विमान के पायलट ने लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. पायलट ने बताया कि विमान में कार्गो क्षेत्र से धुंआ दिख रहा है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर एयरपोर्ट पर सभी प्रोटोकॉल को लागू करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी. विमान लगभग 9 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया. विमान के सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर जांच पड़ताल की जा रही है. गुरुवार को सुबह 8 वाराणसी से दिल्ली के लिए जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस में विमान संख्या ए आई 1253 ने समय से उड़ान भरी. वाराणसी से दिल्ली जाते समय लखनऊ के आसपास विमान के क्रू मेंबरों को कार्गो साइड में कुछ धुंआ उठता दिखा, जिसके बाद क्रू मेंबरों ने इसकी सूचना विमान के पायलट को दी. विमान के पायलट ने पास के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया. पायलट ने विमान में धुंआ होने की बात बताकर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी.