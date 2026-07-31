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उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच तलाक पर समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही कदम

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच तलाक को लेकर आपसी सहमति बन गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ तलाक का मामला मीडिएशन के जरिए सुलझा लिया है.

यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने आया. उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि दोनों पार्टियों के बीच सभी झगड़े आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं. सिब्बल ने कहा, "दोनों ने आजादी अपना ली है. सब कुछ तय हो गया है. लॉर्डशिप तलाक दे सकते हैं. बाकी सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे."

सिब्बल की छोटी दलीलें सुनने के बाद, पीठ अपील का निपटारा करने पर सहमत हो गई. पीठ ने कहा, “यह अच्छा है. हम इसे इन्हीं शर्तों पर निपटाएंगे…” जुलाई 2024 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला पिछले 15 सालों से अलग रह रहे थे और शादी खत्म हो चुकी थी.

उमर ने सुप्रीम कोर्ट से शादी खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था. उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी. वे 2009 से अलग रह रहे हैं.