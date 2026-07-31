उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच तलाक पर समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही कदम
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला का आपसी सहमति से तलाक सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
By Sumit Saxena
Published : July 31, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच तलाक को लेकर आपसी सहमति बन गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ तलाक का मामला मीडिएशन के जरिए सुलझा लिया है.
यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने आया. उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि दोनों पार्टियों के बीच सभी झगड़े आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं. सिब्बल ने कहा, "दोनों ने आजादी अपना ली है. सब कुछ तय हो गया है. लॉर्डशिप तलाक दे सकते हैं. बाकी सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे."
सिब्बल की छोटी दलीलें सुनने के बाद, पीठ अपील का निपटारा करने पर सहमत हो गई. पीठ ने कहा, “यह अच्छा है. हम इसे इन्हीं शर्तों पर निपटाएंगे…” जुलाई 2024 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला पिछले 15 सालों से अलग रह रहे थे और शादी खत्म हो चुकी थी.
उमर ने सुप्रीम कोर्ट से शादी खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया था. उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी. वे 2009 से अलग रह रहे हैं.
अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें क्रूरता के आधार पर उनकी पत्नी से तलाक की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी. दिसंबर 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है.
2016 में, एक फ़ैमिली कोर्ट ने अब्दुल्ला को तलाक का आदेश देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि पायल अब्दुल्ला के ख़िलाफ क्रूरता के आरोप साफ नहीं थे, और यह भी कहा कि वह "क्रूरता" या "छोड़ देने" के दावों को साबित नहीं कर सका. हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. उमर और पायल अब्दुल्ला अपने दो बेटों की कस्टडी शेयर करते हैं.
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