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एल्विश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, "10 करोड़ रुपये दो वर्ना गोली से उड़ा देंगे"

फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी- 2 के विनर एल्विश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से 10 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिली है.

Elvis Yadav gets 10 crore Rupees extortion threat from close aide of Bishnoi gang
एल्विश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 10, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
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गुरुग्राम : बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को एक विदेशी WhatsApp नंबर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी की धमकी मिली है. पुलिस ने रविवार को बताया कि मैसेज भेजने वाले ने खुद की पहचान रणदीप मलिक के तौर पर बताई है और दावा किया है कि उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से "करीबी संबंध" हैं.

एल्विश यादव को धमकी : एल्विश यादव के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने दो दिनों के अंदर पैसे नहीं दिए, तो वह उन्हें गोली मार देगा. पुलिस ने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव की शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज कर ली है. अपनी शिकायत में एल्विश यादव ने बताया कि 5 मई को उन्हें एक विदेशी नंबर से WhatsApp कॉल आया था, लेकिन उस समय वे कॉल उठा नहीं पाए थे. बाद में उन्हें उसी नंबर से WhatsApp पर एक मैसेज मिला, जिसमें धमकी भरे शब्द लिखे थे.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा : एल्विश यादव ने अपनी शिकायत में कहा कि, "मैसेज भेजने वाले ने खुद की पहचान रणदीप मलिक के तौर पर बताई और दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सहयोगी है. उसने दो दिनों के अंदर 10 करोड़ रुपये देने की मांग की और धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए, तो वह मुझे गोली मार देगा." उन्होंने आरोप लगाया कि यही धमकी भरा मैसेज उनके पिता के मोबाइल नंबर पर भी भेजा गया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और कॉल के सोर्स का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. एल्विश यादव फिलहाल 'Laughter Safe' नाम के एक शो की शूटिंग के लिए गुरुग्राम से बाहर हैं.

पहले भी शूटर्स चला चुके हैं गोली : पिछले साल अगस्त में, सेक्टर 56 स्थित उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने दो दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाई थीं. बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया था. उससे पहले, मार्च 2024 में एल्विश यादव को रेव पार्टियों में सांप का ज़हर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी FIR और कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया था.

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