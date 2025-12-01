'मेरे बच्चे की मां हाफ इंडियन, बेटे का नाम भी भारतीय साइंटिस्ट पर रखा', बोले एलन मस्क
बेटे का नाम मशहूर साइंटिस्ट पर रखा, उसके लिए प्रेरणा भी पार्टनर से ही मिला.
Published : December 1, 2025 at 5:48 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली : स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक के नाम पर रखा है. उन्होंने ये बात जिरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही. एलन ने कहा कि वह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं.
उस वैज्ञानिक का नाम है - सुब्रमण्यन चंद्रशेखर. उन्हें स्टार की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके सैद्धांतिक अध्ययनों को लेकर 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था. एलन मस्क के शिवोन जिलिस से चार बच्चे हैं. इनमें से एक जुड़वां भी है. एलन ने शिवोन से शादी नहीं की है. वैसे एलन मस्क के कुल 14 बच्चे हैं. नेवादा, विवियन, ग्रिफिन, काई, सैक्सन, डेमियन, एक्स Æ ए-12, एक्सा, स्ट्राइडर, एज़्योर, टेक्नो, अर्काडिया, सेल्डन लाइकर्गस और रोमुलस. इनमें से सेल्डन लाइकर्गस का पूरा नाम सेल्डन शेखर लाइकुर्गस मस्क है.
Out now @elonmusk pic.twitter.com/dQVLniUgWA— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) November 30, 2025
अपने इंटरव्यू में एलन ने शिवोन को आधा भारतीय बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली भारत से संबंध रखती है. उनके पिता कभी कनाडा आए थे. शिवोन के पास कनाडा और अमेरिका, दोनों जगह की नागरिकता है.
एलन मस्क ने कहा कि शिवोन के कहने पर ही उन्होंने अपने एक बच्चे के नाम में शेखर शब्द का यूज किया, जिसे वैज्ञानिक चंद्रशेखर के नाम से लिया गया है. शिवोन और मस्क के चार बच्चों के नाम हैं - स्ट्राइडर, एज्योर, अर्काडिया और सेल्डन.
शिवोन जिलिस एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंग में ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स देखती हैं. वह निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं. एलन मस्क ने ये सारी बातें निखिल कामथ के कार्यक्रम पीपुल बाय डब्लूटीएफ में कहीं.
एलन मस्क ने एचवन बी वीजा का किया समर्थन
निखिल कामथ के साथ इंटरव्यू में एलन मस्क ने एचवनबी वीजा का पूरा समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इसकी बदौलत अमेरिका को टैलेंट का फायदा मिला है और इसे बंद किया गया, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान होगा. मस्क ने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर अमेरिका को इससे लाभ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है.
आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने एचवनबी वीजा को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं. उनका तर्क है कि बहुत सारी कंपनियों ने इसका दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से अमेरिकी नौजवानों को नौकरी नहीं मिली. उनका कहना है कि एचवन बी वीजा पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है. मस्क ने इसे सही नहीं माना. मस्क ने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अवैध इमिग्रेशन हुआ, जिसने नकारात्मक प्रभाव पैदा किया.
एलन मस्क ने कहा कि वह उन सभी भारतीयों का सम्मान करते हैं, जो युवा उद्यमी हैं और जो कुछ करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि पैसा तो अपने आप आ जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर ध्यान दीजिए.
ये भी पढ़ें : दुनिया के पहले खरबपति बनने की राह पर मस्क, मिलेगी एक ट्रिलियन डॉलर सैलरी, शेयरहोल्डर्स ने दी प्रस्ताव को मंजूरी -