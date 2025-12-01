ETV Bharat / bharat

'मेरे बच्चे की मां हाफ इंडियन, बेटे का नाम भी भारतीय साइंटिस्ट पर रखा', बोले एलन मस्क

निखिल कामत के साथ एलन मस्क ( X-account, Nikhil Kamath )

नई दिल्ली : स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक के नाम पर रखा है. उन्होंने ये बात जिरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही. एलन ने कहा कि वह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं. उस वैज्ञानिक का नाम है - सुब्रमण्यन चंद्रशेखर. उन्हें स्टार की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके सैद्धांतिक अध्ययनों को लेकर 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था. एलन मस्क के शिवोन जिलिस से चार बच्चे हैं. इनमें से एक जुड़वां भी है. एलन ने शिवोन से शादी नहीं की है. वैसे एलन मस्क के कुल 14 बच्चे हैं. नेवादा, विवियन, ग्रिफिन, काई, सैक्सन, डेमियन, एक्स Æ ए-12, एक्सा, स्ट्राइडर, एज़्योर, टेक्नो, अर्काडिया, सेल्डन लाइकर्गस और रोमुलस. इनमें से सेल्डन लाइकर्गस का पूरा नाम सेल्डन शेखर लाइकुर्गस मस्क है. अपने इंटरव्यू में एलन ने शिवोन को आधा भारतीय बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली भारत से संबंध रखती है. उनके पिता कभी कनाडा आए थे. शिवोन के पास कनाडा और अमेरिका, दोनों जगह की नागरिकता है. एलन मस्क ने कहा कि शिवोन के कहने पर ही उन्होंने अपने एक बच्चे के नाम में शेखर शब्द का यूज किया, जिसे वैज्ञानिक चंद्रशेखर के नाम से लिया गया है. शिवोन और मस्क के चार बच्चों के नाम हैं - स्ट्राइडर, एज्योर, अर्काडिया और सेल्डन.