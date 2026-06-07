भारत की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट, एलन मस्क ने जताई चिंता, बोले- रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा आंकड़ा
एलन मस्क ने भारत में जन्म दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है, जो अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है.
Published : June 7, 2026 at 3:35 PM IST
नई दिल्ली : दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई है. मस्क ने कहा है कि भारत की जन्म दर अब उस स्तर से नीचे पहुंच गई है, जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह अपनी बात कही और भारत की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति पर चिंता जताई.
क्या हैं वो आंकड़े, जिनको लेकर मस्क ने जताई चिंता?
एलन मस्क का बयान ऐसे समय में आया है जब अनुमानों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) गिरकर 1.9 पर आ गई है. इतना ही नहीं किसी भी देश की आबादी को बिना किसी बाहरी प्रवासन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर बनाए रखने के लिए आमतौर पर 2.1 की प्रजनन दर की जरूरत होती है. इसमें भी भारत अब इस बेंचमार्क से नीचे (1.9) आ चुका है.
मस्क ने अपने बयान में मीडिया संस्थान ‘एएफ पोस्ट’ के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें भारत की प्रजनन दर में लगातार गिरावट की बात कही गई है.
India’s birth rate has fallen below replacement.— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2026
Among those most educated, India’s birth rate fell below replacement many years ago. https://t.co/RsWf0PK6wx
भारत की प्रजनन दर में आई बड़ी गिरावट
एएफ पोस्ट के अनुसार, भारत में पहली बार कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट-टीएफआर) देश के इतिहास में काफी नीचे पहुंच गई है. आंकड़ों के अनुसार सिर्फ एक दशक में यह दर 2.3 से घटकर 1.9 पर आ गई है. इतना ही नहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश की राजधानी दिल्ली में प्रजनन दर अब 1.2 तक पहुंच गई है, जो फिनलैंड जैसे कई विकसित देशों से भी कम है.
क्या होता है रिप्लेसमेंट स्तर?
बता दें कि रिप्लेसमेंट स्तर वह न्यूनतम प्रजनन दर होती है, जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है. आमतौर पर यह दर 2.1 मानी जाती है. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की 2025 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 जन्म प्रति महिला रह गई है, जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे है. इसका मतलब है कि औसतन भारतीय महिलाएं अब उतने बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, जितने किसी पीढ़ी के आकार को अगली पीढ़ी तक बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं.
भारत की कितनी आबादी है?
वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब से अधिक है. वर्ष 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया था. हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़े के मुताबिक हैं कि पिछले कुछ वर्षों से देश में प्रजनन दर में लगातार कमी आई है.
भारत में चुनौतियां बरकरार
रिपोर्ट के माने तो भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुए हैं, लेकिन अब भी कई बड़ी चुनौतियां बरकरार हैं. दूसरी तरफ मातृ मृत्यु दर, लैंगिक असमानता, कम उम्र में विवाह और कम उम्र में गर्भधारण जैसी समस्याएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. खास तौर पर24 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में जल्दी विवाह और गर्भधारण से जुड़े जोखिम गंभीर माने जा रहे हैं.
बुजुर्ग आबादी की बढ़ सकती है चुनौती
विशेषज्ञों की मानें तो यदि जन्म दर में इसी तरह गिरावट का रुझान जारी रहा तो आने वाले सालों में भारत की आबादी के ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कम जन्म दर की वजह से भविष्य में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. इससे देश की अर्थव्यवस्था, श्रम शक्ति और सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है.
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