अंबानी को भारत का 'BOSS' और 'PM' कहने वाले मस्क, अब उनके समर्थकों से भिड़े; कहा- ये 'पाखंडी' हैं
दिग्गज बिलिनयर एलोन मस्क ने स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर मुकेश अंबानी और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोला है.
Published : October 11, 2026 at 3:37 PM IST
नई दिल्ली: एलोन मस्क ने स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर मुकेश अंबानी पर अपना हमला तेज कर दिया. रविवार को मस्क ने अरबपति अंबानी के समर्थकों पर "अजीब पाखंड और अतिशयोक्ति" का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि अंबानी के समर्थक एक तरफ तो यह दलील दे रहे हैं कि मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, भारत में अंबानी के व्यावहारिक एकाधिकार द्वारा दिए जाने वाले "शानदार और कम दामों" का मुकाबला नहीं कर सकती; और दूसरी तरफ, उसी सांस में वे यह भी दावा कर रहे हैं कि यह सेवा अंबानी के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक खतरा पैदा करती है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा कि स्टारलिंक से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के पास विकल्प बढ़ेंगे, जिससे आम भारतीयों को फायदा होगा. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इससे अंबानी के मुनाफे में कमी आ सकती है, लेकिन "वह व्यापार से बाहर नहीं होने वाले हैं." मस्क ने यह भी कहा कि अगर वाकई भारत में स्टारलिंक की सेवाएं बहुत महंगी होंगी, तो उपभोक्ता उन्हें नहीं खरीदेंगे, जिससे कंपनी को अपनी कीमतों को किफायती बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अंबानी के इंटरनेट समर्थकों द्वारा दी जा रही "हास्यास्पद दलीलें" पूरी तरह से "बेतुकी हैं."
The ridiculous arguments by Ambani’s army of Internet shills make no sense On the one hand, they say Starlink couldn’t possibly compete with the amazing low prices offered by Ambani’s de facto monopoly in India and then, in the same breath, they essentially claim that Starlink would be too strong of a competitor! This is absurd hypocrisy and hyperbole. The reality is that competition would greatly benefit the average citizen in India by giving them more choices, as it always does. Ambani’s profits will be lower, but he is not going out of business. And, obviously, if Starlink is too expensive in India, no one will buy it, so SpaceX will need to make pricing affordable.— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
मस्क ने इस सप्ताह मुकेश अंबानी पर लगातार कई तंज कसे हैं. शनिवार को, मस्क ने मीडिया रिपोर्टों के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिनमें आरोप लगाया गया था कि रिलायंस द्वारा वित्त पोषित एक फर्म ने सोशल मीडिया पर भाजपा के अभियानों को बढ़ावा देने में मदद की थी और रिलायंस से जुड़ी एक कंपनी ने सत्ताधारी दल को बड़ा राजनीतिक चंदा दिया था.
मस्क के एक्स पोस्ट में 2022 की अल जजीरा की एक रिपोर्ट शामिल थी, जिसकी हेडलाइन थी "फेसबुक पर भाजपा के अभियानों को रिलायंस द्वारा वित्त पोषित फर्म कैसे बढ़ावा देती है". इसके साथ ही इसमें 'क्विक सप्लाई' पर 2024 की इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्काइव रिपोर्ट भी थी, जिसमें बताया गया था कि रिलायंस से जुड़ी इस फर्म ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को 385 करोड़ रुपये और शिवसेना को 25 करोड़ रुपये का चंदा दिया था.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
इससे पहले, मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर उद्योगपति मुकेश अंबानी को व्यंग्यात्मक रूप से "प्रधानमंत्री अंबानी" कहकर संबोधित किया था. मस्क ने लिखा, "प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी, कृपया मेरी विनम्र माफी स्वीकार करें कि मैं यह नहीं समझ पाया कि भारत के असली बॉस आप ही हैं। स्वाभाविक रूप से, आप भारत के महान लोगों के अपने एकाधिकारवादी शोषण को बनाए रखना पसंद करेंगे, लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को प्रतिस्पर्धा करने देने पर विचार करेंगे?"
यह पोस्ट भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत में हो रही देरी को लेकर अंबानी पर मस्क की तीखी आलोचना के बीच आई है. रिलायंस ने मस्क के इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं दूसरी ओर, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में टेलीकॉम और सैटेलाइट सेवाओं के लिए मंजूरी देने का ढांचा "निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण" है.
शुक्रवार को, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है. उन्होंने कहा कि किसी एक विशेष कंपनी को लेकर चल रही चर्चाओं के बावजूद, स्टारलिंक सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस मिल चुके हैं और वे सुरक्षा आवश्यकताओं तथा तय शर्तों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के बाद अपना परिचालन शुरू कर सकती हैं.
सिंधिया ने कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस (India Mobile Congress) में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं स्थिति पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूं. हमारे लिए, यानी दूरसंचार विभाग के लिए, तकनीक सर्वोपरि है और हम किसी एक तकनीक के पक्ष में नहीं हैं... हमारा काम हर एक ग्राहक को सेवाओं का एक पूरा विकल्प प्रदान करना है. एक मुक्त बाजार में यह पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह किस सेवा को चुनना पसंद करता है, और उस सेवा के भीतर वह किस कंपनी की सेवा को प्राथमिकता देता है."
एक्स पर राहुल गांधी और मस्क के बीच हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था, "जहां तक कांग्रेस का सवाल है... मुझे नहीं लगता कि वे खुद जानते हैं कि वे बाएं जा रहे हैं या दाएं."
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