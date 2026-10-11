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अंबानी को भारत का 'BOSS' और 'PM' कहने वाले मस्क, अब उनके समर्थकों से भिड़े; कहा- ये 'पाखंडी' हैं

अमेरिकी एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग में बोलते हुए. यह तस्वीर 22 जनवरी, 2026 की है. ( Xinhua via IANS )

नई दिल्ली: एलोन मस्क ने स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर मुकेश अंबानी पर अपना हमला तेज कर दिया. रविवार को मस्क ने अरबपति अंबानी के समर्थकों पर "अजीब पाखंड और अतिशयोक्ति" का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि अंबानी के समर्थक एक तरफ तो यह दलील दे रहे हैं कि मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, भारत में अंबानी के व्यावहारिक एकाधिकार द्वारा दिए जाने वाले "शानदार और कम दामों" का मुकाबला नहीं कर सकती; और दूसरी तरफ, उसी सांस में वे यह भी दावा कर रहे हैं कि यह सेवा अंबानी के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक खतरा पैदा करती है.