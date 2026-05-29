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'स्वाद का नन्हा जादूगर', 11 साल की उम्र में खोला खुद का क्लाउड किचन, महान शेफ बनने की ख्वाहिश

उसने अलग-अलग मसालों, उनके अलग-अलग स्वाद और उनकी खासियतों को समझने के लिए समय निकाला. इसके बाद, उसने उन्हें अपने खास स्टाइल में अपनी कुकिंग में शामिल करना शुरू कर दिया.

बचपन से ही खाना बनाने का शौक श्रीरंग की मां, बागेश्री के अनुसार, उसे बचपन से ही खाना बनाना सीखने में और खुद खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी थी. पहले, उसने चाय बनाई, जो बहुत बढ़िया बनी. इसके बाद, उसने किचन में मदद करना शुरू कर दिया. कभी अपनी दादी की, तो कभी अपनी मां की खाना बनाने में मदद की.

श्रीरंग अपने बनाए हुए व्यंजन में पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल करता है, इसलिए उनका स्वाद सच में अलग होता है. श्रीरंग ने कहा है कि स्कूल खुलने के बाद, वह अपनी पढ़ाई और बिजनेस दोनों को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं. उनके काम की एक और खास बात उनकी मूल्य निर्धारण रणनीति है. यह छोटा सा बच्चा अपने रेट कैलकुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करता है, जिसमें इंग्रीडिएंट्स की लागत के साथ-साथ ऑनलाइन बिक्री पर मिलने वाले कमीशन को भी शामिल किया गया है.

श्रीरंग ने कम उम्र में 'क्लाउड किचन' शुरू किया इस ग्यारह साल के लड़के की डिशेज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. इसका मुख्य कारण उनके यहां का बना व्यंजन में काफी स्वाद होता है. उनके काम की एक खास बात यह है कि वह अपनी डिशेज के लिए जरूरी सभी मसाले खुद तैयार करते हैं.

पिछले कुछ महीनों में, उसने खुद भी कई तरह के कुकिंग प्रयोग किए हैं. उसने अपने हाथों से अलग-अलग डिश बनाकर परिवार वालों, दोस्तों को खिलाया है. जब उसे लगा कि, उसके बनाए डिशेज पसंद कर रहे हैं तो उसने व्यवसायिक तौर पर खाना बनाकर बेचना शुरू कर दिया. श्रीरंग ने बताया कि, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए, वह अभी हर दिन कम से कम पांच से दस ऑर्डर पूरे कर रहा है.

आश्चर्य की बात यह है कि, इतनी कम उम्र में, उसने 'क्लाउड किचन' मॉडल के जरिए अपना खुद का बिजनेस सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है. हालांकि वह जो डिश बनाता है, जैसे पास्ता, गार्लिक ब्रेड, और चाइनीज खाना, वे आमतौर पर बच्चों को पसंद आती हैं. उनके बनाए डिशेज का टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि वे आसानी से प्रोफेशनल शेफ को टक्कर दे सकते हैं.

छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के गरखेड़ा इलाके में रहने वाले छठी क्लास के ग्यारह साल का छात्र श्रीरंग राहलकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं. जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, या बस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, यह छोटा लड़का तरह-तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त है.

खास बात यह है कि वह जो भी डिश बनाना चाहता है, उसकी तैयारी का सारा काम खुद करता है. इसमें सब्जियां काटना, मिक्सर में चीजें पीसना, और स्वाद के हिसाब से नमक या मिर्च पाउडर डालना जैसे काम शामिल हैं. अगर परिवार के किसी सदस्य को कुछ खाने का मन करे आधी रात में भी तो यह छोटा लड़का तुरंत एक डिश बनाकर उन्हें परोस देता है.

AI का इस्तेमाल करके डिशेज की कीमत तय करना

यह कहना कोई बढ़ा-चढ़ाकर नहीं होगा कि वह कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन में शामिल होने के लिए बहुत छोटा है. फिर भी, वह हर काम एक अनुभवी वयस्क की तरह आसानी और काबिलियत से करता है. क्योंकि उसकी उम्र की वजह से वह एक बड़ा रेस्टोरेंट बिज़नेस शुरू करने के लिए ज़रूरी लाइसेंस नहीं ले सकता था, इसलिए उसने मामले को अपने हाथों में ले लिया. किसी से मदद लिए बिना, उसने अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अप्लाई किया और जरूरी परमिट हासिल कर लिए.

श्रीरंग ने खोला खुद का क्लाउड किचन (ETV Bharat)

इसके बाद, उसने अपनी हर डिश के लिए सही सेलिंग प्राइस तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया. उसने AI सिस्टम को डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स दिए, जिसमें किसी खास डिश के लिए जरूरी हर मसाले की सही मात्रा (ग्राम में) और वह कुल कितना खाना बनाना चाहता था, यह सब शामिल था. इस इनपुट के आधार पर, सिस्टम ने आखिरी ग्राम तक कॉस्ट का ब्रेकडाउन कैलकुलेट किया.

श्रीरंग ने बताया कि उनकी डिशेज की फाइनल सेलिंग प्राइस कई चीजों को ध्यान से बैलेंस करके तय की गई थीं. जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा लिया जाने वाला कमीशन, ऑपरेशनल कॉस्ट और इसमें लगने वाला लेबर, जिसके कारण कीमतें मार्केट में दूसरे कमर्शियल वेंडर्स द्वारा ली जाने वाली कीमतों से थोड़ी कम होती हैं.

एक महान शेफ बनने का सपना

श्रीरंग अभी सातवीं क्लास में है. उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई पहली से चौथी क्लास तक एक मराठी मीडियम स्कूल में पूरी की. बाद में, उसके परिवार ने उसका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया. इस बदलाव के बावजूद, वह अपनी पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन तरीका बनाए रखता है और हर साल लगातार अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षाएं पास करता है. श्रीरंग की मां, बागेश्री ने बताया कि वे अभी एक प्लान बना रहे हैं ताकि स्कूल फिर से शुरू होने पर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जिससे वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपना बिजनेस भी कर सके.

श्रीरंग ने कहा, "मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है...इसलिए, मैं अलग-अलग रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं करूंगा. स्कूल से लौटने और अपना होमवर्क पूरा करने के बाद, मैं शाम को डिश बनाऊंगा."

श्रीरंग ने कहा कि, वह भविष्य में एक बहतरीन शेफ बनना चाहते हैं, ताकि वे लोगों की भूख मिटा सकें. श्रीरंग ने बताया कि, उसे दूसरों को अपने हाथों से बनाकर खिलाने में काफी खुशी महसूस होती है. श्रीरंग को शुरू से ही खाने की चीजों के बारे में जानने की आदत थी. इसी वजह से वह लगातार अलग-अलग वीडियो देखता है और पाक विज्ञान संबंधी किताबें भी पढ़ता है.

जहां कई लोग एक स्टैंडर्ड डिश बना सकते हैं, वहीं श्रीरंग अपनी रचना में हमेशा एक अनोखा और नयापन लाने की कोशिश करता है. पौष्टिक और स्वादिष्ट डिशेज बनाने के लिए लगातार प्रयोग करने के बाद और अपने परिवार और दोस्तों से उन्हें टेस्ट करवाने के बाद वह उन्हें अपने कस्टमर्स के लिए तैयार करता है.

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के छात्र मयूर रत्नपारखी के अनुसार, "श्रीरंग जो डिशेज बनाता है, वे स्वादिष्ट और उसमें नयापन दोनों होता है. क्योंकि उसके खाने में इस्तेमाल होने वाले सभी मसाले उसके अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स से लिए गए हैं, इसलिए उसका व्यंजन बनाने का तरीका सबका दिल जीत रहा है.

आमतौर पर, होटल बिजनेस शुरू करते समय, इंटरनेट के जरिए आइडिया और संसाधन इकट्ठा करने में काफी समय लगता है. श्रीरंग महज 11 साल का छोटा बच्चा है लेकिन वह अपनी डिशेज पूरी तरह से अपनी कल्पना से बनाता है. शायद यही वजह है कि, उसके डिशेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

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