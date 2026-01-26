ETV Bharat / bharat

IED ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी, कर्रेगुट्टा हिल्स पर सर्चिंग के दौरान हुआ धमाका

बीजापुर: 25 जनवरी रविवार को बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में हुए IED धमाके में कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए. बीजापुर पुलिस के अनुसार, सभी घायल जवानों को मौके से रेसक्यू कर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया. सभी जख्मी जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर घटी है. पुलिस कैंप से जवान बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके में सर्चिंग के लिए निकले थे. सर्चिंग के दौरान माओवादियों के लगाए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) की चपेट में आने से 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए.

कर्रेगुट्टा हिल्स पर सर्चिंग के दौरान हुआ धमाका

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये धमाके रविवार को हुआ है. अधिकारी ने ये भी बताया कि जख्मी जवानों में राज्य पुलिस की एक यूनिट डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) के जवान, जबकि 1 कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (CoBRA - CRPF की एक एलीट यूनिट) का शामिल है. अधिकारी ने बताया कि घायल CoBRA कर्मी, रुद्रेश सिंह, 210वीं बटालियन में सब-इंस्पेक्टर हैं अधिकारी ने कहा कि रुद्रेश सिंह और 2 DRG कर्मियों के पैरों और आंखों में छर्रे लगे हैं. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिछले साल नवंबर में यहां मारे गए थे 31 नक्सली

पिछले साल नवंबर में, सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा में उसूर पुलिस स्टेशन के तहत तड़पाला गांव में अपना कैंप लगाया था, जिसे वरिष्ठ माओवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. केंद्र और राज्य सुरक्षा बलों ने पिछले साल अप्रैल-मई में कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में 21 दिन लंबा व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था. पुलिस ने बताया था कि उस समय बलों ने 35 हथियार, 450 IED और बड़ी संख्या में डेटोनेटर, विस्फोटक उपकरण और अन्य सामग्री, जिसमें मेडिकल सप्लाई, बिजली के उपकरण, नक्सली साहित्य आदि शामिल थे, जब्त किए थे.