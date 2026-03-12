ETV Bharat / bharat

IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन, 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज, अब तक 11 गिरफ्तार

आईडीएफससी फर्स्ट बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए 100 से ज्यादा बैंक फ्रीज़ कर दिए हैं और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Eleven people including a bank employee arrested in IDFC First Bank scam over 100 accounts frozen
IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 12, 2026 at 8:33 PM IST

पंचकूला: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी धन को अवैध रूप से बैंक खातों में ट्रांसफर किया. सरकारी विभागों के खातों से धनराशि को अनधिकृत तरीके से फर्जी कंपनियों के खातों में भेजा जाता था.

एडीजीपी चारू बाली ने दी जानकारी: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एडीजीपी चारू बाली ने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी. उनके साथ एसपी गंगाराम पूनिया भी उपस्थित रहे. एडीजीपी ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को एसवी एंड एसीबी थाना पंचकूला में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(a) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब तक की जांच में आठ विभागों के 12 बैंक खातों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें से दस खाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32 चंडीगढ़ और 2 खाते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित थे. इस मामले में 16 जगहों पर छापेमारी की गई है, जबकि कुछ स्थानों से वीडियो फुटेज भी ली गई है.

IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन (Etv Bharat)

घोटाले में 11 गिरफ्तार: मामले में जांच टीम अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें छह बैंक कर्मचारी और एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. इनमें से दस आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक पुलिस रिमांड पर है. जांच टीम ने कार्रवाई के दौरान संपत्तियों की खरीद संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. साथ ही 25 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त किए हैं, जिनकी जांच साइबर फॉरेंसिक लैब की सहायता से जारी है. इसके अलावा तीन फॉर्च्यूनर, दो इनोवा और एक मर्सिडीज सहित छह वाहन जब्त किए गए हैं, जिन्हें अपराध की आय से खरीदने का संदेह है. जांच एजेंसी द्वारा अब तक सौ से अधिक बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने के लिए अनुरोध भेजे गए हैं. जांच में सामने आया है कि अभी तक आठ सरकारी विभागो में अनाधिकृत लेन-देन सामने आया है, जिनकी पहचान की जा चुकी है.

एक वर्ष के हिसाब की जांच जारी: मामले में बीते एक वर्ष के लेखा-जोखा की गहनता से जांच की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है. अभी तक की जांच में कई सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों और निजी लोगों की संलिप्तता की पहचान की गई है. कहा गया कि पुष्टि होने के बाद विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उन दस संपत्तियों की पहचान भी की गई है, जिन्हें अपराध से अर्जित धन से खरीदेने का संदेह है.

फर्जी डेबिट मेमो और नकली बैंक स्टेटमेंट से ट्रांजेक्शन: जांच में सामने आया कि बैंक रिकॉर्ड में फर्जी डेबिट मेमो तैयार कर या बिना किसी वैध डेबिट मेमो/चेक के ही धनराशि ट्रांसफर की गई. इसके अलावा फर्जी बैंक स्टेटमेंट भी तैयार किए गए, ताकि खातों से धन उन अलग अलग बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा सके जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरोपियों या उनके परिजनों से जुड़े थे. जांच एजेंसी द्वारा बैंकों और संबंधित विभागों से बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड मिल चुका है, जिसका गहन विश्लेषण किया जा रहा है. अधिकृत और अनधिकृत लेन-देन की पहचान भी की जा रही है, ताकि पूरे फंड फ्लो का पता लगाया जा सके.

जांच एजेंसियां ले रही जानकारी: मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा उनसे मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ उचित व प्रभावी सहयोग व समन्वय रखकर मामले की जांच की जा रही है. एडीजीपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ समेत मामले की वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर जांच जारी है. आगामी समय में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई गई है.

