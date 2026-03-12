ETV Bharat / bharat

IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन, 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज, अब तक 11 गिरफ्तार

पंचकूला: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपियों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर सरकारी धन को अवैध रूप से बैंक खातों में ट्रांसफर किया. सरकारी विभागों के खातों से धनराशि को अनधिकृत तरीके से फर्जी कंपनियों के खातों में भेजा जाता था.

एडीजीपी चारू बाली ने दी जानकारी: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एडीजीपी चारू बाली ने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी. उनके साथ एसपी गंगाराम पूनिया भी उपस्थित रहे. एडीजीपी ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को एसवी एंड एसीबी थाना पंचकूला में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(a) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब तक की जांच में आठ विभागों के 12 बैंक खातों की संलिप्तता सामने आई है, जिनमें से दस खाते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32 चंडीगढ़ और 2 खाते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में संचालित थे. इस मामले में 16 जगहों पर छापेमारी की गई है, जबकि कुछ स्थानों से वीडियो फुटेज भी ली गई है.

IDFC First Bank घोटाले में मेगा एक्शन (Etv Bharat)

घोटाले में 11 गिरफ्तार: मामले में जांच टीम अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें छह बैंक कर्मचारी और एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. इनमें से दस आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक पुलिस रिमांड पर है. जांच टीम ने कार्रवाई के दौरान संपत्तियों की खरीद संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. साथ ही 25 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त किए हैं, जिनकी जांच साइबर फॉरेंसिक लैब की सहायता से जारी है. इसके अलावा तीन फॉर्च्यूनर, दो इनोवा और एक मर्सिडीज सहित छह वाहन जब्त किए गए हैं, जिन्हें अपराध की आय से खरीदने का संदेह है. जांच एजेंसी द्वारा अब तक सौ से अधिक बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगाने के लिए अनुरोध भेजे गए हैं. जांच में सामने आया है कि अभी तक आठ सरकारी विभागो में अनाधिकृत लेन-देन सामने आया है, जिनकी पहचान की जा चुकी है.

एक वर्ष के हिसाब की जांच जारी: मामले में बीते एक वर्ष के लेखा-जोखा की गहनता से जांच की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है. अभी तक की जांच में कई सरकारी अधिकारी/ कर्मचारियों और निजी लोगों की संलिप्तता की पहचान की गई है. कहा गया कि पुष्टि होने के बाद विजिलेंस ब्यूरो द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उन दस संपत्तियों की पहचान भी की गई है, जिन्हें अपराध से अर्जित धन से खरीदेने का संदेह है.