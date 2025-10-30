हाथियों की मेंटल कंडीशन की होगी स्टडी, बदलते बिहेवियर को समझेंगे एक्सपर्ट्स, जानिये क्या होगा फायदा
वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स हाथियों की मूवमेंट, उनकी माइग्रेशन रूट और जंगलों से बाहर आने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2025 at 7:26 AM IST
नवीन उनियाल की रिपोर्ट
देहरादून: आये दिन हाथियों का बस्तियों के करीब पहुंचना वन महकमे के लिए सिरदर्द बन गया है. बार-बार हाथी इंसानों के नजदीक क्यों आ रहे हैं ये बात ना तो आम लोगों को समझ आ रही है. ना ही महकमा इस बात को हजम कर पा रहा है. लिहाजा अब विभाग ने हाथियों का दिमाग पढ़ने का फैसला लिया है. दरअसल, वन विभाग हाथियों के बदलते स्वभाव का अध्ययन करने जा रहा है. जिससे उनकी इन गतिविधियों के पीछे का कारण जाना जा सके.
उत्तराखंड में हाथियों का रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ना अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है. दरअसल, जंगलों का ये विशालकाय जीव अब अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में नजर आने लगे हैं. हरिद्वार, देहरादून और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में हाथियों की बढ़ती आवाजाही ने न केवल स्थानीय लोगों की नींद उड़ाई है, बल्कि वन विभाग को भी अलर्ट कर दिया है.
पिछले एक महीने में हरिद्वार जिले में करीब पांच हाथियों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं में कभी करंट तो कभी रहस्यमई वजहें कारण बनी हैं. हैरानी की बात यह है कि इन्हीं इलाकों में हाथियों के जंगलों से निकलकर बस्तियों में पहुंचने की घटनाएं भी लगातार दर्ज हो रही हैं. इस असामान्य व्यवहार ने वन्य जीव विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है.
इसी को देखते हुए अब वन विभाग ने हाथियों के स्वभाव और उनकी बदलती गतिविधियों पर एक विस्तृत अध्ययन कराने की तैयारी शुरू की है. इसके तहत वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स हाथियों की मूवमेंट, उनकी माइग्रेशन रूट और जंगलों से बाहर आने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. अध्ययन में यह भी देखा जाएगा कि क्या जलवायु परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप या जंगलों में घटता खाद्य स्रोत उनकी आदतों में बदलाव का कारण बन रहा है. इस दौरान वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के एक्सपर्ट्स की भी वन विभाग अध्ययन में मदद लेगा.
उधर हाथियों का अब पर्वतीय जिलों की ओर बढ़ना भी नई चुनौती के रूप में सामने आ रहा है. पहले हाथियों की मौजूदगी तराई और भाबर के जंगलों तक सीमित थी. अब हाथी पहाड़ों की ओर भी बढ़ रहे हैं. माना जा रहा है कि जंगलों में जगह की कमी और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण हाथियों के पारंपरिक मार्ग बाधित हो रहे हैं. जिससे वे नए रास्ते तलाशने को मजबूर हैं. हालांकि, कुछ नए कॉरिडोर बनने से भी पर्वतीय जनपदों में हाथियों के लिए रास्ता खुलने की भी बात कही जा रही है.
अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद ही भविष्य की कार्ययोजना तय की जाएगी. विभाग का उद्देश्य है कि इंसान और हाथी के बीच बढ़ते इस संघर्ष को कम किया जा सके. दोनों के सह अस्तित्व के लिए सुरक्षित समाधान निकाला जाए. राजाजी टाइगर रिजर्व जहां हाथियों की अच्छी खासी संख्या है और यहां से करीब के ही पर्वतीय जिलों में भी हाथियों की चहल कदमी होती है. वहां के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार कहते हैं वैसे तो हाथियों का पर्वतीय जनपदों में जाना पहले से ही रहा है, लेकिन अब ये ज्यादा देखे जा रहे है. इसके पीछे मानव बस्तियों का प्रसार और हाथियों के लिए नए कॉरिडोर एक बड़ी वजह हैं.
अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट हाथियों के साथ इंसानों के आपसी संघर्ष पर काम करने के लिए सहायक होगी. रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे. जिससे हाथियों का इंसानों से टकराव ना हो. वैसे हाथियों का इंसानी बस्तियों की तरफ आना सामान्य घटना नहीं है. इसमें न केवल हाथियों बल्कि इंसानों को भी बड़ी संख्या में अपनी जान गंवानी पड़ती है.
उत्तराखंड में हाथियों के साथ मानव संघर्ष के बाद इस साल अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है. यदि इससे पिछले करीब 25 सालों के आंकड़ों के साथ जोड़कर देखें तो 230 लोगों की जान हाथी ले चुके हैं. इस साल 3 लोग घायल भी हुए हैं. राज्य स्थापना के बाद से अब तक देखें तो 234 लोगों को हाथी ने घायल किया है.
वैसे उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हाथी भी मर रहे हैं. साल 2025 में सितंबर महीने तक 22 हाथियों की जान जा चुकी है. उधर 25 सालों के रूप में देखें तो यह संख्या करीब 560 है. यानी उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हो रही है. इसमें एक बड़ा कारण इंसानों के साथ हाथियों का टकराव भी है. इसके बाद इंसानी गतिविधियों के चलते भी हाथी अपनी जान गंवा रहे हैं.
पढ़ें- अपने ही 'घर' में घट रही हाथियों की संख्या, शिकारी नहीं बल्कि ये है वजह - World Elephant Day 2024
पढ़ें- विश्व हाथी दिवस 2024: उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं 1200 से ज्यादा गजराज, जानें इनकी खासियत -
पढ़ें- जानें क्यों मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, भारत में क्या है इनकी आबादी - World Elephant Day