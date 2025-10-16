ETV Bharat / bharat

हाथियों की DNA आधारित जनगणना, उत्तराखंड में घटी संख्या, नन्हें गजराज का आंकड़ा बढ़ा

देहरादून: उत्तराखंड में पहली बार हाथियों की डीएनए आधारित वैज्ञानिक गणना नई चिंता को जन्म दे रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि गणना के बाद सामने आए रिकॉर्ड हाथियों की संख्या में कमी की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि गणना के दौरान नन्हे हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है. जिससे विभाग के अफसर उत्साहित नजर आ रहे हैं.

देशभर में हाथियों की गणना के बाद इससे जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए हैं. उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश में उत्तर भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा हाथी पाए गए हैं. आंकड़ा यह भी कहता है कि प्रदेश में पिछले रिकॉर्ड की तुलना में हाथियों की संख्या बेहद कम हुई है. दरअसल, उत्तराखंड में कुल 1792 हाथी रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इससे पहले प्रदेश में 2026 हाथियों का रिकॉर्ड मौजूद था. इस तरह नई विधि से की गई गणना में हाथियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है.

हाथियों की DNA आधारित जनगणना (ETV Bharat)

हाथियों की संख्या में आई कमी पर वन विभाग के अधिकारियों की अपनी दलील है. प्रमुख वन संरक्षक हाफ समीर सिन्हा कहते हैं हाथियों की यह कमी पिछली गणनाओं से तुलना योग्य नहीं मानी जा सकती. यह पहली बार डीएनए आधारित गणना है. इसमें यह भी देखना होगा कि इस गणना के दौरान कितने क्षेत्र को कवर किया गया है. साथ ही हाथियों के डीएनए लेने में गणना करने वाली टीम को कितनी सफलता मिल पाई है.