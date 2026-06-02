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हाथी को मारकर फार्महाउस में दफनाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फेंसिंग में करेंट सप्लाई की गई थी, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हुई.

Elephant buried in Odisha
हाथी की हत्याकर दफनाया, आरोपी गिरफ्तार (ETV bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 10:35 AM IST

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ढेंकनाल (ओडिशा) : हिंदोला वन क्षेत्र में एक फार्महाउस परिसर में हाथी की हत्या और उसे जेसीबी से दफनाने की घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. सोलर फेंसिंग के बिजली के तार से हाथी को मारने के बाद, फार्महाउस मालिक प्रमोद कुमार राज उर्फ ​​कुबेर ने घटना को छिपाने के लिए उसे अपने फार्महाउस परिसर में दफना दिया.

घटना की सूचना मिलते ही ढेंकनाल के डीएफओ और अंगुल के आरसीसीएफ संजय स्वैन दोनों मौके पर पहुंचे, हाथी के शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम किया और उसे उसी स्थान पर दोबारा दफना दिया. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, संबंधित फार्महाउस मालिक, फार्महाउस केयरटेकर और इस काम में लगे जेसीबी ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है. वन विभाग मामले की जांच कर रहा है. घटना के पांच दिन बाद, वन विभाग ने सोमवार को फार्महाउस पर छापा मारा. यह फार्महाउस ढेंकनाल जिले के हिंदोला वन क्षेत्र में चरणपुर के पास स्थित है.

वन विभाग ने जमीन से हाथी का शव बरामद कर लिया है. मृत हाथी की उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष आंकी गई है. वन विभाग आगे की जांच कर रहा है. वन विभाग ने बताया कि हाथी दांत वाला हाथी था. विभाग के अनुसार, फार्महाउस के चारों ओर हाथियों से बचाव के लिए लगाई गई सोलर फेंसिंग के संपर्क में आने से हाथी की मौत हुई.

वन विभाग का कहना है कि फार्महाउस के मालिक ने घटना को छिपाने के लिए मृत हाथी को खेत में दफना दिया था. घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन नरसिंहपुर इलाके से जब्त कर ली गई है. वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फार्महाउस के मालिक प्रमोद कुमार राज उर्फ ​​(कुबेर), जो हिंदोल क्षेत्र के निवासी हैं, एक जेसीबी ऑपरेटर और फार्महाउस के एक केयरटेकर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

ढेंकनाल संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ललित पात्रा के अनुसार, "इस घटना में फार्म हाउस के मालिक और उसके दो साथियों समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि हाथी की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा."

अंगुल के आरसीसीएफ संजय स्वैन ने बताया, "मृत हाथी की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच आंकी जा रही है. यह मखाना हाथी है. हाथी का पोस्टमार्टम करके आगे की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम के बाद ही हाथी की मौत का सही कारण पता चलेगा."

ढेंकनाल वन का यह फार्म हाउस क्षेत्र साल भर हाथियों का घर रहता है. एक तरफ घना जंगल है तो दूसरी तरफ हाथियों की मौजूदगी. वन विभाग को इस क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए. लेकिन बिजली के झटके से हाथी की मौत के बाद वन अधिकारी यह पता नहीं लगा पाए कि मौत कैसे हुई. अब इससे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है. ऐसी स्थिति में, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सार्वजनिक मांग उठ रही है.

हिंदोला स्थित इस फार्म हाउस में मृत हाथी के दांत वाले हाथी होने की खूब चर्चा हो रही है. यहां तक ​​कि लोगों द्वारा हाथी को मारकर उसके दांत निकालने की भी बात चल रही है. आज वन विभाग ने फार्म हाउस की घेराबंदी कर लोगों से हाथी को बचाया. मीडियाकर्मियों को भी फार्म हाउस के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. ऐसी भी चर्चा है कि बचाव अभियान को छिपाने के बहाने नर हाथी को छुपाने की कोशिश की गई थी.

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