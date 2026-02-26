उत्सव के बीच गजराज को आया गुस्सा: केरल में मूर्ति स्थापना के दौरान युवक को सूंड से उठाकर पटका, देखें-VIDEO
धार्मिक आयोजन 'वलियाविलक्कु' उत्सव सावधानी के साथ आगे बढ़ाया गया, ताकि परंपराओं का पालन के साथ सभी की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे.
Published : February 26, 2026 at 9:51 PM IST
त्रिशूर (केरल): प्रसिद्ध अन्नामनदा महादेव मंदिर में गुरुवार की सुबह भक्ति और उल्लास का माहौल उस वक्त अचानक चीख-पुकार में बदल गया, जब 'वलियाविलक्कु' उत्सव के दौरान एक बेकाबू हाथी ने दहशत पैदा कर दी. भगवान की मूर्ति को हाथी पर विराजमान किया जा रहा था, तभी गजराज भड़क गया. वहां मौजूद एक युवक को सूड में उठाकर पटक दिया. इस अप्रत्याशित घटना ने उत्सव की रौनक को सन्नाटे में तब्दील कर दिया.
हादसे में घायल युवक का नाम विवेक (26) है. वह एरायमकुडी (थुरनेल्लूर मनयिल) का रहने वाला है. घटना उस समय हुई जब हाथी को मूर्ति के साथ ले जाने की तैयारी हो रही थी. हाथी अचानक विवेक को अपनी सूंड से पटक दिया. इस हादसे में युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और उसका हाथ टूट गया. उसे तुरंत इलाज के लिए करुकुट्टी के अपोलो एडलक्स अस्पताल ले जाया गया.
हाथी की पहचान 'कोम्बन अक्कि कावु कार्तिकेयन' के रूप में हुई है. यह घटना मशहूर वाद्य कलाकार पेरुवनम कुट्टन मारार के नेतृत्व में होने वाले उत्सव के प्रमुख हिस्से 'पंचारीमेलम' के शुरू होने से ठीक पहले हुआ. सावधानी के तौर पर मंदिर अधिकारियों ने उत्सव के कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए रोक दिया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए. हाथी दस्ते को बुलाया गया, जिसने जानवर पर नियंत्रण पाया. इसके बाद हाथी को एक ट्रक में लादकर वहां से ले जाया गया और दोपहर तक मंदिर में उत्सव फिर से शुरू हो गया.
इस घटना के बावजूद, यह दिन एक महत्वपूर्ण अवसर रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्सव का आनंद लिया. फिलहाल हाथी को मंदिर परिसर के भीतर ही रखा गया है और अधिकारी उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनकी वजह से यह हादसा हुआ. क्षेत्र का प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 'वलियाविलक्कु' उत्सव पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि परंपराओं का पालन भी हो और सभी की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे.
