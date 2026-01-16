ETV Bharat / bharat

हरिद्वार कुंभ में हाथियों की धमक बन सकती है परेशानी का सबब, रेडियो कॉलर से लेकर AI तक का होगा इस्तेमाल

आए दिन दिखती है हाथियों की धमक: दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व हरिद्वार डिवीजन से सटा हुआ है. यही कारण है कि यहां केवल हाथी ही नहीं, बल्कि टाइगर, गुलदार और अन्य वन्यजीवों की भी मौजूदगी बनी रहती है. हालांकि सबसे ज्यादा मूवमेंट हाथियों का होता है और यह पूरा क्षेत्र हाथी बाहुल्य माना जाता है. आए दिन हाथियों के झुंड शहरी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ वन विभाग के कर्मचारियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

कुंभ के आयोजन में डाल सकते हैं खलल: हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच वन्यजीवों की मौजूदगी सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चिंता बनकर उभर रही है. खासतौर पर हाथियों का लगातार मूवमेंट कुंभ क्षेत्र और उससे सटे रिहायशी इलाकों में एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है. राजाजी टाइगर रिजर्व और उससे जुड़े हाथी कॉरिडोरों के कारण हरिद्वार क्षेत्र में हाथियों का आना-जाना साल भर आम बात है, लेकिन कुंभ जैसे विराट आयोजन के दौरान यही स्थिति किसी बड़े खतरे की वजह बन सकती है.

हरिद्वार (उत्तराखंड): कुंभ के आयोजन की तैयारियों के बीच जंगली जानवरों की मौजूदगी एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खासकर हाथियों का इस क्षेत्र में मूवमेंट श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा खतरा है. स्थिति ये है कि यहां आय दिन हाथियों का रिहायशी इलाकों में पहुंचना आम बात हो गया है. ऐसे में लाखों, करोड़ों श्रद्धालुओं के इस क्षेत्र में आने पर संघर्ष की संभावना बेहद ज्यादा दिखाई दे रही है. इन्हीं सब आशंकाओं के बीच वन विभाग कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है, जिससे कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके. जानिए हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों ने कुंभ के आयोजन को लेकर कैसे बढ़ाई सरकार की चिंता.

मानव-हाथी संघर्ष की आशंका: इस बार चुनौती इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि वर्ष 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी 2027 से मानी जा रही है. हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इसे महाकुंभ की तरह भव्य रूप देने की तैयारी में जुटी है. ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है. भारी भीड़, अस्थायी टेंट सिटी, रोशनी और शोर ये सभी परिस्थितियां हाथियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं और मानव-हाथी संघर्ष की आशंका को कई गुना बढ़ा देती हैं.

बिलेश्वर कॉलोनी में घुसा हाथी (Photo-ETV Bharat)

मानव-हाथी संघर्ष की आशंका: यही वजह है कि कुंभ की तैयारियों के साथ-साथ वन विभाग विशेष रूप से वन्यजीवों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है. विभाग का मानना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हाथियों का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है.

कुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और हरिद्वार क्षेत्र में पहले भी मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार और वन विभाग मिलकर इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं. एक ओर हाथी रोधक दीवार के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संवेदनशील इलाकों में मैनपॉवर भी बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

सुबोध उनियाल, वन मंत्री उत्तराखंड

हाथियों पर रेडियो कॉलर से रहेगी पैनी नजर: वन विभाग की योजना का सबसे अहम हिस्सा हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाना है. इसके जरिए हाथियों के झुंड को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा और उनके मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी. विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है और संभावना है कि करीब एक महीने के भीतर इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा. इससे हाथियों के कुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ने से पहले ही अलर्ट मिल सकेगा.

हरिद्वार बिल्केश्वर कॉलोनी में शादी कार्यक्रम में आ धमका हाथी (Photo-ETV Bharat)

तकनीक भी बनेगी सुरक्षा का हथियार: कुंभ क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा. ड्रोन के जरिए निगरानी के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे संवेदनशील इलाकों में होने वाली हलचल को समय रहते पहचाना जा सके. वन विभाग का प्रयास केवल हाथियों को रोकना नहीं, बल्कि उनके मूवमेंट को सुरक्षित तरीके से डायवर्ट करना है. इसके लिए सर्वे कर हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर की पहचान की जा रही है, ताकि कुंभ क्षेत्र की बजाय उन्हें वैकल्पिक मार्गों से जंगल की ओर भेजा जा सके.

मिस्सरपुर गांव के पास रोड पर आया हाथी (Photo-ETV Bharat)

हाथी दीवार, सोलर फेंसिंग और क्विक रिस्पांस टीम: कुंभ क्षेत्र के आसपास हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में हाथी दीवार का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही सोलर फेंसिंग का भी प्रावधान किया गया है, इतना ही नहीं क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन भी किया जाएगा, जो न केवल हाथियों को ट्रैक करेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का काम भी करेगी.

हरिद्वार मिस्सरपुर क्षेत्र में दिखा हाथियों का झुंड (Photo-ETV Bharat)

कुंभ क्षेत्र के आसपास वॉच टावर बनाए जाएंगे, जिनके लिए प्राथमिक एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है. संवेदनशील इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, ताकि हाथी कॉरिडोर की सटीक पहचान की जा सके. इस पूरे अभियान में WWF (वर्ल्ड वाइड फंड) जैसी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है.

धीरज पाण्डेय, सीसीएफ गढ़वाल

जोखिम उठाना नहीं चाहती वन विभाग और सरकार: कुंभ आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन अगर हाथियों की दहाड़ भीड़ के बीच गूंज गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं. यही कारण है कि वन विभाग और सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते.

पढ़ें: