पर्यटकों को सैर कराएंगी 'राधा' और 'रंगीली', राजाजी के चीला में हाथी सफारी शुरू, इतना रहेगा शुल्क
अब पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता एवं वन्यजीव विविधता को हाथियों की पीठ पर बैठकर बेहद करीब से महसूस कर सकेंगे.
Published : November 24, 2025 at 6:28 PM IST
देहरादून: 'राधा' और 'रंगीली' राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को वाइल्डलाइफ टूरिज्म का बेहतर अनुभव कराएंगी. वन विभाग ने इन दोनों को ही राजाजी में सफारी की जिम्मेदारी सौंपी है. कई साल बाद राजाजी में एलिफेंट सफारी शुरू की गई है. खास बात ये है कि इसके जरिए पर्यटक राजाजी में इको टूरिज्म और वाइल्डलाइफ टूरिज्म का अलग तरह का आनंद ले सकेंगे.
बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में 24 नवंबर 2025 से हाथी सफारी का शुभारंभ विधिवत पूजन के साथ कर दिया गया. यह सफारी प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखंड के 23 नवंबर 2025 के आदेश के तहत शुरू की गई है. निर्देशों के अनुसार चीला पर्यटक जोन में हर साल 15 नवंबर से 15 जून तक हाथी सफारी संचालित की जाएगी.
'राधा' और 'रंगीली' कराएंगी सैर: सफारी के संचालन के लिए चीला हाथी शिविर की दो प्रशिक्षित एवं अनुभवी हथिनी 'राधा' और 'रंगीली' को चुना गया है. अब तक इन दोनों का उपयोग मुख्य रूप से रिजर्व की पेट्रोलिंग और निगरानी गतिविधियों में किया जाता था, लेकिन अब मानसून अवधि 15 जून से 15 नवंबर को छोड़कर ये पर्यटकों को चीला रेंज के दो निर्धारित जोनों में सफारी कराएंगी.
मानसून के दौरान जब पर्यटन गतिविधियां सीमित हो जाती हैं, तब ये हथिनियां अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग दायित्वों में लगी रहेंगी. हाथी सफारी पर्यटकों को ऐसी दुर्लभ अनुभूति प्रदान करेगी, जो सामान्य वाहन सफारी में संभव नहीं होती. हाथियों की धीमी, स्थिर और शांत चाल के बीच जंगल का असली स्वरूप, गंध और ध्वनियां बेहद प्राकृतिक रूप से महसूस की जा सकेगी.
इस दौरान पर्यटक न सिर्फ हथिनियों के व्यवहार, उनकी दिनचर्या और मानव-हाथी संबंधों की विशेषताओं को समझ पाएंगे, बल्कि चीला के घने जंगलों में विचरण करने वाले प्रमुख वन्य जीवों जैसे चीतल, सांभर, मोर, गोल्डन जैकाल, बाघ, गुलदार, हाईना, जंगली हाथी और विभिन्न प्रवासी पक्षियों का भी साक्षात अवलोकन कर सकेंगे.
वन विभाग के मुताबिक, सफारी को सुरक्षित, नियंत्रित और पर्यावरण-हितैषी तरीके से संचालित किया जाएगा. इसके लिए सभी वन संरक्षण नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है. हाथी सफारी का प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों और वन संरक्षण के प्रति पर्यटकों में जागरूकता बढ़ाना एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना है.
इन नंबरों पर संपर्क कर ले सकते हैं बुकिंग की जानकारी: सफारी की बुकिंग चीला सफारी बुकिंग काउंटर पर की जा सकती है. इच्छुक पर्यटक फोन नंबर 9411568917 और 8630823298 पर भी संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं. सफारी समय सुबह 6:30 से 7:30 बजे और शाम 2:30 से 3:30 बजे निर्धारित किया गया है.
एक हाथी पर 3 से 4 पर्यटक कर सकेंगे सफारी: हाथी सफारी की शुरुआत से उम्मीद है कि राजाजी टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को और मजबूती प्राप्त होगी. एक समय में एक हाथी पर तीन से चार पर्यटक सफारी कर सकेंगे.
राजाजी में एलिफेंट सफारी के लिए कितना देना शुल्क? राजाजी में एलिफेंट सफारी के दौरान करीब डेढ़ घंटा पर्यटक इस पूरे क्षेत्र को देख सकेंगे. सफारी के लिए निर्धारित शुल्क भी तय किया गया है. इसमें विदेशी पर्यटकों के लिए ₹3000 प्रति व्यक्ति और भारतीयों के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है.
