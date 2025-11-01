ETV Bharat / bharat

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी खुली, संशोधित दरें लागू

गुवाहाटी : भारत के सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव स्थलों में से एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2025-26 पर्यटन सत्र के लिए आधिकारिक तौर पर अपना हाथी सफारी खोल दिया है. शनिवार को पार्क के बागोरी और बुरापहाड़ रेंज में भव्य उद्घाटन हुआ, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक सीजन की शुरुआत हो गई.

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक डॉ. सोनाली घोष ने बागोरी रेंज में हाथी सफारी का उद्घाटन किया और बताया कि बुरापहाड़ में भी सफारी शुरू हो गई है. कोहोरा स्थित सेंट्रल रेंज में 2 नवंबर से हाथी सफारी की सुविधा शुरू होगी, जिससे पर्यटकों को पार्क की सभी तीन प्रमुख रेंजों का अनुभव प्राप्त होगा. डॉ. घोष ने कहा, "हाथी सफारी पर्यटकों को प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे सहित वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करती है. यह काजीरंगा के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है."

काजीरंगा में पर्यटकों की भीड़

पहले दिन पूरे देश से भारी संख्या में पर्यटक आए. कई लोगों ने गैंडों, हिरणों और अन्य वन्यजीवों के साथ नजदीक से देखने पर उत्साह और प्रसन्नता जताई.

हैदराबाद से आई एक पर्यटक ने बताया, "यह हमारी पहली यात्रा है और यह एक अद्भुत अनुभव रहा. हमने कई गैंडे और हिरण देखे - मेरे बच्चे को तो खास तौर पर यह सवारी बहुत पसंद आई."

गुजरात से आए एक अन्य पर्यटक ने कहा, "हम हाथी सफारी के लिए सुबह 5 बजे ही आ गए थे. कल हमने जीप सफारी की थी, और आज का अनुभव भी उतना ही रोमांचक रहा. गैंडों और जंगली सूअरों को इतने करीब से देखना वाकई खास है."