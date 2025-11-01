काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी खुली, संशोधित दरें लागू
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने टूरिस्ट के लिए हाथी सफारी को खोल दिया है. इसके साथ ही वन्यजीव प्रेमियों के लिए सफारी की शुरुआत हो गई.
गुवाहाटी : भारत के सबसे प्रतिष्ठित वन्यजीव स्थलों में से एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने 2025-26 पर्यटन सत्र के लिए आधिकारिक तौर पर अपना हाथी सफारी खोल दिया है. शनिवार को पार्क के बागोरी और बुरापहाड़ रेंज में भव्य उद्घाटन हुआ, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक और रोमांचक सीजन की शुरुआत हो गई.
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक डॉ. सोनाली घोष ने बागोरी रेंज में हाथी सफारी का उद्घाटन किया और बताया कि बुरापहाड़ में भी सफारी शुरू हो गई है. कोहोरा स्थित सेंट्रल रेंज में 2 नवंबर से हाथी सफारी की सुविधा शुरू होगी, जिससे पर्यटकों को पार्क की सभी तीन प्रमुख रेंजों का अनुभव प्राप्त होगा. डॉ. घोष ने कहा, "हाथी सफारी पर्यटकों को प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे सहित वन्यजीवों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करती है. यह काजीरंगा के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है."
काजीरंगा में पर्यटकों की भीड़
पहले दिन पूरे देश से भारी संख्या में पर्यटक आए. कई लोगों ने गैंडों, हिरणों और अन्य वन्यजीवों के साथ नजदीक से देखने पर उत्साह और प्रसन्नता जताई.
हैदराबाद से आई एक पर्यटक ने बताया, "यह हमारी पहली यात्रा है और यह एक अद्भुत अनुभव रहा. हमने कई गैंडे और हिरण देखे - मेरे बच्चे को तो खास तौर पर यह सवारी बहुत पसंद आई."
गुजरात से आए एक अन्य पर्यटक ने कहा, "हम हाथी सफारी के लिए सुबह 5 बजे ही आ गए थे. कल हमने जीप सफारी की थी, और आज का अनुभव भी उतना ही रोमांचक रहा. गैंडों और जंगली सूअरों को इतने करीब से देखना वाकई खास है."
संशोधित हाथी सफारी दरें
नए सत्र के साथ, राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने असम के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सफारी सीट दरों में संशोधन किया है.
- भारतीय पर्यटकों के लिए: ₹1,200 प्रति सीट
- विदेशी पर्यटकों के लिए: ₹2,000 प्रति सीट
इसके अलावा, काजीरंगा वन प्रभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू पर्यटकों को प्रवेश शुल्क के रूप में 100 रुपये और काजीरंगा स्टाफ वेलफेयर सोसाइटी को 50 रुपये का भुगतान करना होगा - जिससे कुल शुल्क 1,350 रुपये प्रति सीट होगा.
विदेशी पर्यटकों को अतिरिक्त 650 रुपये प्रवेश शुल्क और 50 रुपये कल्याण शुल्क का भुगतान करना होगा, जिससे उनकी कुल फीस 2,700 रुपये प्रति सीट हो जाएगी.
बागोरी, कोहोरा और बुरापहाड़ पर्वतमालाओं में हाथी सफारी के पुनः खुलने के साथ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इको-पर्यटन के एक और जीवंत मौसम के लिए तैयार है, जो आगंतुकों को असम की समृद्ध वन्यजीव विरासत को करीब से देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करेगा.
