टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा रोमांच, कॉर्बेट और राजाजी में एलिफेंट सफारी को मंजूरी, जानें कितना होगा शुल्क

टिकट, शुल्क और बुकिंग प्रक्रिया: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि हाथी सफारी के टिकट पार्क के रिसेप्शन सेंटर से उपलब्ध होंगे. टिकट वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

बिजरानी जोन में 1 हाथी के माध्यम से 2 रूट तय किए गए हैं. यहां भी दो घंटे की सफारी कराई जाएगी. जिसमें पर्यटक जंगल की खूबसूरती, वन्यजीवों की गतिविधियां और प्राकृतिक आवास का करीब से साक्षात्कार कर सकेंगे.

ढिकाला और बिजरानी जोन में फिर से हाथी सफारी: जारी आदेश के मुताबिक, हाथी सफारी ढिकाला और बिजरानी, दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी. दोनों जगह सुबह और शाम की शिफ्ट में हाथी सफारी होगी. ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी और पर्यटकों के लिए दो रूट निर्धारित किए गए हैं. इन रूटों पर सफारी के दौरान पर्यटक रामगंगा नदी, घने जंगल, विशाल ग्रासलैंड और कई वन्यजीवों का बेहद नजदीकी अनुभव ले सकेंगे. कॉर्बेट का यह जोन हमेशा से ही सबसे आकर्षक रहा है. ऐसे में हाथी सफारी यहां पर्यटन अनुभव को और रोमांचक बनाएगी.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दुनिया भर में अपनी जैव विविधता, रॉयल बंगाल टाइगर और रोमांचक जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है. ऐसे में हाथी सफारी की बहाली इस पार्क की पर्यटन गतिविधियों में एक बड़ा बदलाव साबित होगी. स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की जून 2024 में हुई बैठक में इसके लिए हरी झंडी दी गई थी. जिसके बाद विभागीय औपचारिकताओं के पूरा होने पर अब इसे लागू किया गया है.

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस सर्द मौसम में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को आखिरकार फिर से अनुमति मिल गई है. चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन, देहरादून की ओर से आदेश जारी होने के बाद देश-विदेश के पर्यटकों का रोमांच हाथी सफारी से ओर भी बढ़ जाएगा.

शुल्क किया गया तय: भारतीय पर्यटकों के लिए ₹1000 प्रति व्यक्ति जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए ₹3000 प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है. एक हाथी में अधिकतम बच्चों के साथ 5 लोग बैठ सकते हैं.

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट शुल्क नहीं: सफारी की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है. डॉ. बडोला का कहना है कि हाथी सफारी को दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा. क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन में पार्क आने वाले हजारों पर्यटक इसका आनंद उठा सकेंगे.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला और बिजरानी जोन में हाथी सफारी को मंजूरी (PHOTO-ETV Bharat)

हाथी सफारी की बहाली क्यों है खास? हाथी सफारी को बंद हुए लगभग 6 साल हो चुके थे. वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पार्क में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी. उसी आदेश के बाद हाथी सफारी पूरी तरह बंद कर दी गई थी. तब से स्थानीय पर्यटन कारोबारियों, गाइडों, महावतों और वन्यजीव प्रेमियों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि हाथी सफारी को संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से फिर शुरू किया जाए.

उनका कहना था कि हाथी सफारी वन्यजीव संरक्षण के लिए जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम है. यह पर्यटकों को जंगल के साथ एक अनोखा और शांतिपूर्ण अनुभव देती है. महावतों और ग्रामीण समुदायों के रोजगार का एक मुख्य साधन है. अब जब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और विभागीय अधिकारियों ने नियमों और सुरक्षा प्रावधानों के साथ इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, तो स्थानीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है.

पर्यटकों को क्या मिलेगा अनुभव: हाथी सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण है जंगल को सुरक्षित, बिना किसी इंजन की आवाज के बेहद नजदीक से देख पाना. हाथी की पीठ से जंगल का दृश्य बिल्कुल अलग दिखाई देता है. घास के मैदानों, नदी किनारों और जंगल के संकरे हिस्सों में जंगल का वास्तविक रूप देखने का मौका मिलता है. हिरण, जंगली हाथी, पक्षियों और कई बार बाघ-तेंदुए की गतिविधियां भी दिख सकती हैं. विशेषकर ढिकाला जोन की रामगंगा नदी का किनारा और ग्रासलैंड हाथी सफारी को बेहद खास बनाते हैं.

स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल: हाथी सफारी की अनुमति मिलने के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारी, गाइड, ड्राइवर, होमस्टे संचालक और वन्यजीव प्रेमी बेहद खुश हैं. उनका कहना है कॉर्बेट आने वाले पर्यटक हाथी सफारी की खास मांग करते थे. अब यह सपना पूरा होगा. यह फैसला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा. सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हाथी सफारी फिर शुरू होना शानदार निर्णय है.

जल्द ही खुलेगी सफारी: कॉर्बेट प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोशिश है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से हाथी सफारी शुरू कर दी जाएगी. सुबह और शाम दोनों स्लॉट उपलब्ध होंगे. अभी से ही पर्यटकों में बुकिंग को लेकर उत्सुकता दिखने लगी है. हाथी सफारी की वापसी से आने वाले महीनों में कॉर्बेट में पर्यटन का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. यह फैसला जंगल, वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है.

