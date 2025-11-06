ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 10 साल में 500 लोगों ने गंवाई हाथियों के हमलों में जान, फिर लौटेगा हाथी मित्र कॉन्सेप्ट

उत्तराखंड में लौटेगा हाथी मित्र कॉन्सेप्ट: दरअसल सालों पहले शुरू की गई हाथी मित्र स्कीम का मकसद था, हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव को कम करना. अब विभाग इसी मॉडल पर दोबारा काम शुरू कर रहा है. इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों और शहरों के आसपास ऐसे प्रशिक्षित लोगों को तैनात किया जाएगा, जो हाथियों के व्यवहार, उनकी आवाजाही और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेंगे. यह लोग वन विभाग को समय-समय पर सूचनाएं देंगे और हाथियों की सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को भी सतर्क करेंगे.

हाथियों से बढ़ते संघर्ष ने फिर जगाई चेतना: उत्तराखंड में वन विभाग की सबसे बड़ी चिंता अब बढ़ता हाथी-संकट बन चुकी है. खासतौर पर हरिद्वार जिले में हाथियों के बढ़ते मूवमेंट के कारण विभाग फिर से हाथी-मित्र कॉन्सेप्ट को लागू करने जा रहा है. इस मॉडल में प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति जिसमें पूर्व महावत और अन्य अनुभवी लोगों को शामिल किया जाएगा. हाथी मित्र गांव एवं शहरों में हाथियों की उपस्थिति, उनकी गतिविधियों और वन विभाग को सूचनाओं का संकलन करने का काम करेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में वन विभाग के सामने हाथी अब सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खासतौर पर हरिद्वार जिले में हाथियों की बढ़ती आमद और लगातार सामने आ रही संघर्ष की घटनाओं ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि अब वन विभाग एक बार फिर पुराने हाथी मित्र कॉन्सेप्ट को लागू करने जा रहा है.

हाथियों के बदलते स्वभाव ने उच्च सतर्कता की जरूरत पैदा कर दी है. हाथी मित्र की भूमिका उन लोगों को देनी है जो वन विभाग के लिए फ्रंट लाइनर की तरह काम कर सकें. हाथियों को शहरी क्षेत्रों से सुरक्षित जंगलों की दिशा में लौटाने, लोगों को जागरूक करने और समय पर सूचना देने का काम दिया जाएगा.

-रंजन कुमार मिश्रा, पीसीसीएफ वन्यजीव-

हाथियों के पुराने रास्ते बंद होने से बढ़ा संकट: जंगलों में बढ़ती विकास गतिविधियां, हाथियों के पारिस्थितिक कॉरिडोर्स का खत्म होना और भारी बारिश-बाढ़ ने वन्यजीवों को विचलित कर दिया है. हाथी-कॉरिडोर्स कमजोर होने से हाथी पुराने ट्रैक छोड़कर मानव आबादी के निकट आ रहे हैं, जिससे संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं.

ये है हाथी मित्र योजना (ETV Bharat Graphics)

उत्तराखंड में बढ़ते चले गए हाथी, बंद होते गए रास्ते: राज्य में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2017 में लगभग 1,839 और 2020 में करीब 2,026 हाथियों का आंकलन किया गया. इसी अवधि में राज्य में लगभग 11 हाथी-कॉरिडोर्स चिन्हित थे, जिनमें से कईयों में अवरोध आया है. हालांकि 2024 में राज्य ने हाथी-कॉरिडोर्स को इको-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, ताकि उनके आवागमन को सुरक्षित किया जा सके.

ऐसे किया जाएगा जागरूक: हाथी-मित्र स्थानीय वॉलंटियर्स होंगे जो हाथियों-से जुड़ी जानकारी तुरंत वन विभाग तक पहुंचाएंगे. पुराने महावत या हाथी को टेकल या नियंत्रण में रखने वाले अनुभवी लोग और अन्य प्रशिक्षित लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे. इनका काम जब हाथी शहर-या बस्ती-क्षेत्र में पहुंचें, तो उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल की ओर लौटाने का होगा. लोगों को हाथियों के व्यवहार, उनके आने-जाने वाले रास्तों और उनसे कैसे सुरक्षित रहें, इस पर जागरूक किया जाएगा.

सबसे अच्छी होती है हाथियों की याददाश्त: वन क्षेत्र में विकास के काम, सड़क-रेल लाइनों का निर्माण और आवासीय विस्तार ने हाथियों के पारिस्थितिक मार्ग बाधित किये हैं. हाथियों की याददाश्त बेहद अच्छी होती है. वे पुराने मार्गों से चलते हैं, जब उन मार्गों में व्यवधान होता है, तो वे अपने कदम आबादी-क्षेत्र की ओर मोड़ लेते हैं. इसलिए जरूरी है कि कॉरिडोर्स को पुनर्स्थापित किया जाए. जंगल-संवेदनशील जोन व्यवस्थित हों और हाथी-मित्र कार्यक्रम को अच्छे से संस्थागत और निरंतर बनाया जाए. साथ ही स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना, वन विभाग-समुदाय संवाद मजबूत करना और समय-समय पर डेटा जुटाना भी जरूरी है.

10 साल में हाथियों के हमलों में 500 लोगों ने गंवाई जान: पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में मानव-हाथी संघर्ष के मामले तेजी से बढ़े हैं. वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार-

पिछले 10 वर्षों में करीब 500 से अधिक लोग हाथियों के हमले में मारे जा चुके हैं. वहीं बड़ी संख्या में हाथियों की मौत भी करंट लगने, सड़क हादसों या शिकार के कारण हुई है. हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं.

ये भी पढ़ें: