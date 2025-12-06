ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : बिजली की बाड़ की चपेट में आने से हाथी की मौत, किसान हिरासत में लिया गया

बिजली का करंट लगने से हुई नई मौत ने पर्यावरणविदों और वन्यजीव प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है.

Elephant Electrocuted By 'Illegal' Electric Fence In Tamil Nadu;
तमिलनाडु में 'अवैध' बिजली की बाड़ से हाथी की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इरोड (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम शहर में एक 15 साल की मादा हाथी की करंट लगने से मौत हो गई, क्योंकि वह एक बिजली की बाड़ की चपेट में आ गई. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. इस घटना के संबंध में पूछताछ के लिए एक बुजुर्ग किसान को हिरासत में लिया गया है.

सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में जंगली हाथियों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो अक्सर आस-पास के गांवों में भटक जाते हैं और स्थानीय किसानों द्वारा लगाई केले, गन्ना और मक्का जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. हाथियों को आने से रोकने के लिए, कुछ लोग अपने खेतों के चारों ओर बिजली के तार लगा देते हैं.

वन अधिकारियों ने कहा, “ताज़ा घटना में, सत्यमंगलम में पेरुमपल्लम डैम के पास जंगल से निकली एक मादा हाथी ने मक्के के खेत में घुसने की कोशिश की और खेत के चारों ओर लगे बिजली के बाड़ के संपर्क में आ जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई."

उन्होंने कहा, “हम मौके पर पहुंचे और देखा कि हाथी को करंट लगा था. इसके बाद, हमने पेरिया मुथन (75) को हिरासत में लिया, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी फसलों को बचाने के लिए गैर-कानूनी बिजली की बाड़ लगाई थी, और उससे पूछताछ कर रहे हैं.”

अधिकारियों का अनुमान है कि हाथी की उम्र करीब 15 साल है. अब, पोस्टमॉर्टम जांच के लिए जानवरों के डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है. बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने भी मौके का दौरा किया और बिजली की गैर-कानूनी टैपिंग की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि अकेले नवंबर में, दो हाथी, राधाकृष्णन और रोलेक्स की मौत हो गई. वहीं 4 दिसंबर को, तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास जंगल के इलाके में एक बच्चे समेत तीन और हाथी मरे हुए पाए गए, जिनकी जांच चल रही है. दूसरी तरफ बिजली का झटका लगने से हुई इस नई मौत ने पर्यावरणविदों और वन्यजीव प्रेमियों को और भी चिंता में डाल दिया है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु : करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत, इलाके के लोग हाथियों से परेशान

TAGGED:

ERODE SATHYAMANGALAM TAMIL NADU
ELEPHANT ELECTROCUTED
ELEPHANT ELECTROCUTE
तमिलनाडु
TAMIL NADU ELEPHANT DEATHS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.