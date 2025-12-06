ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : बिजली की बाड़ की चपेट में आने से हाथी की मौत, किसान हिरासत में लिया गया

इरोड (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के इरोड जिले के सत्यमंगलम शहर में एक 15 साल की मादा हाथी की करंट लगने से मौत हो गई, क्योंकि वह एक बिजली की बाड़ की चपेट में आ गई. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. इस घटना के संबंध में पूछताछ के लिए एक बुजुर्ग किसान को हिरासत में लिया गया है.

सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व में जंगली हाथियों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो अक्सर आस-पास के गांवों में भटक जाते हैं और स्थानीय किसानों द्वारा लगाई केले, गन्ना और मक्का जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. हाथियों को आने से रोकने के लिए, कुछ लोग अपने खेतों के चारों ओर बिजली के तार लगा देते हैं.

वन अधिकारियों ने कहा, “ताज़ा घटना में, सत्यमंगलम में पेरुमपल्लम डैम के पास जंगल से निकली एक मादा हाथी ने मक्के के खेत में घुसने की कोशिश की और खेत के चारों ओर लगे बिजली के बाड़ के संपर्क में आ जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई."

उन्होंने कहा, “हम मौके पर पहुंचे और देखा कि हाथी को करंट लगा था. इसके बाद, हमने पेरिया मुथन (75) को हिरासत में लिया, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी फसलों को बचाने के लिए गैर-कानूनी बिजली की बाड़ लगाई थी, और उससे पूछताछ कर रहे हैं.”