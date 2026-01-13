ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: देसी बम को खाने से मादा हाथी की मौत, आरोपी गिरफ्तार

तमिलनाडु के इरोड जिले में सूअरों को मारने के लिए ग्रामीणों ने जंगल में देसी बम लगाया था, जिसे हाथी के बच्चे ने खा लिया.

जंगल में देसी बम रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति
जंगल में देसी बम रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
इरोड (तमिलनाडु): जिले में एक दुखद घटना में, जंगल इलाके में भोजन की तलाश में गलती से एक देसी बम खाने से डेढ़ साल के हाथी के बच्चे की मौत हो गई. वन अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इरोड जिले के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के कदंबूर फॉरेस्ट रेंज में यह घटना हुई. अधिकारियों के मुताबिक, वन कर्मचारी नियमित गश्त पर थे, तभी उन्हें इलाके में बदबू आई. तलाशी के दौरान, उन्हें जंगल में हाथी के बच्चे का शव पड़ा मिला.

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी वन्यजीव पशु चिकित्सक सदाशिवम के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम किया. डॉक्टरों ने कहा कि हाथी ने एक देसी बम खाया था, जो उसके मुंह में फट गया और उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने यह भी पुष्टि की कि मादा हाथी की उम्र सिर्फ डेढ़ साल थी.

देसी बम को खाने से मादा हाथी की मौत
देसी बम को खाने से मादा हाथी की मौत (ETV Bharat)

अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद, वन विभाग ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की कि जंगल के इलाके में बम किसने रखा था. आस-पास की जगहों से CCTV फुटेज की जांच करने पर पता चला कि कदंबूर पहाड़ी इलाके के एक ग्रामीण कालीमुथु (43) ने जंगल में देसी बम रखा था.

पूछताछ के दौरान, कालीमुथु ने कबूल किया कि उसने और एक अन्य व्यक्ति ने जंगली सूअरों का शिकार करने के लिए देसी बम लगाया था. इसके बाद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया. वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जो अभी फरार है.

वन अधिकारियों ने बताया कि जंगली सूअर अक्सर पास के खेतों में घुस जाते हैं और मक्का, रागी और आलू जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. फसलों को बचाने के लिए कुछ लोग जानवरों को मारने के लिए देसी बम का इस्तेमाल करते हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ लोग इस तरह जंगली सूअरों को मारकर उनका मांस बेचते हैं.

अधिकारियों के अनुसार, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के आस-पास जंगली सूअर अक्सर खेती की जमीन में घुस जाते हैं और मक्का, रागी और आलू जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए स्थानीय लोग जानवरों को मारने के लिए देसी बम का इस्तेमाल करते हैं. अधिकारियों ने कहा कि माना जाता है कि हाथी के बच्चे ने गलती से जंगली सूअरों को मारने के लिए लगाए गए बम को खा लिया था.

संपादक की पसंद

