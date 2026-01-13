ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: देसी बम को खाने से मादा हाथी की मौत, आरोपी गिरफ्तार

जंगल में देसी बम रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति ( ETV Bharat )

इरोड (तमिलनाडु): जिले में एक दुखद घटना में, जंगल इलाके में भोजन की तलाश में गलती से एक देसी बम खाने से डेढ़ साल के हाथी के बच्चे की मौत हो गई. वन अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इरोड जिले के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के कदंबूर फॉरेस्ट रेंज में यह घटना हुई. अधिकारियों के मुताबिक, वन कर्मचारी नियमित गश्त पर थे, तभी उन्हें इलाके में बदबू आई. तलाशी के दौरान, उन्हें जंगल में हाथी के बच्चे का शव पड़ा मिला. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी वन्यजीव पशु चिकित्सक सदाशिवम के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम किया. डॉक्टरों ने कहा कि हाथी ने एक देसी बम खाया था, जो उसके मुंह में फट गया और उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने यह भी पुष्टि की कि मादा हाथी की उम्र सिर्फ डेढ़ साल थी. देसी बम को खाने से मादा हाथी की मौत (ETV Bharat) अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद, वन विभाग ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की कि जंगल के इलाके में बम किसने रखा था. आस-पास की जगहों से CCTV फुटेज की जांच करने पर पता चला कि कदंबूर पहाड़ी इलाके के एक ग्रामीण कालीमुथु (43) ने जंगल में देसी बम रखा था.