झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में 80 प्रतिशत मौतें जंगल से बाहर, कॉरिडोर को किया जाएगा सुरक्षित, महाराष्ट्र की टीम कर रही मदद
झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में ज्यादातर मौतें जंगल के बाहर होती हैं. इसे देखते हुए हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित किया जाएगा.
Published : March 16, 2026 at 7:30 PM IST
रिपोर्ट - नीरज कुमार
पलामू: झारखंड में हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित किया जाएगा. झारखंड वन विभाग ने कैंपा फंड का इस्तेमाल करके हाथी कॉरिडोर का सर्वे किया है. सर्वे के बाद, रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. महाराष्ट्र की एक संस्था हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद कर रही है. यह संस्था वन कर्मियों को हाथी कॉरिडोर पर ट्रेनिंग दे रही है.
महाराष्ट्र की संस्था, वाइल्डलाइफ वी प्रोटेक्शन फाउंडेशन, झारखंड में हाथियों पर काम कर रही है. इसने छत्तीसगढ़ में भी हाथी कॉरिडोर पर काम किया है. झारखंड में अभी 17 हाथी कॉरिडोर हैं. इन कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए कई बदलाव किए जाने है.
क्या है हाथी कॉरिडोर? 80 प्रतिशत मौतें जंगल से बाहर
झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में कई लोगों की जान जाती है. 2026 के पहले महीनों में, झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में 28 लोगों की जान चली गई. हाथी कॉरिडोर के एक सर्वे से पता चला है कि इस संघर्ष में 80% मौतें जंगल के बाहर होती हैं. इससे यह सवाल उठता है कि हाथी कॉरिडोर क्या है?
दरअसल, हाथियों के दो प्रवास के बीच के हिस्से को कॉरिडोर कहते हैं. कॉरिडोर तब बनता है जब दोनों तरफ हाथियों के लिए आदर्श प्रवास हो. सिर्फ जंगल के दो हिस्सों को हाथी कॉरिडोर नहीं माना जा सकता.
"महाराष्ट्र की एक संस्था ने सभी हाथी और वाइल्डलाइफ कॉरिडोर की स्टडी की है. एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उसे जमीन पर वेरिफाई किया जा रहा है. कॉरिडोर को डेवलप करने का प्लान है. यह देखा गया है कि कॉरिडोर के साथ कई इलाके में दिक्कतें हैं, जिससे वाइल्डलाइफ को परेशानी हो रही है. स्टडी के जरिए इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है. यह स्टडी कैंपा फंड का इस्तेमाल करके की गई थी. कॉरिडोर दो अलग-अलग इकोसिस्टम को जोड़कर बनाया जाएगा. इसकी पहचान पहाड़ और जंगल जैसे फैक्टर को ध्यान में रखकर की गई है." - एसआर नटेश, सीएफ, झारखंड
कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलेंगे हाथी
झारखंड वन विभाग यह पक्का करने का प्लान बना रहा है कि हाथी कॉरिडोर से बाहर ना निकले. कॉरिडोर के अंदर ही उनके प्रवास को आदर्श कर दिया जाए. वन विभाग जंगल क्षेत्र को बढ़ाने और कॉरिडोर को जोड़ने के प्लान पर काम कर रहा है. यह अभियान स्थानीय वन कर्मियों और ग्रामीणों को भी जानकारी दे रहा है.
हाथी कॉरिडोर एरिया में तैनात फॉरेस्ट अधिकारियों को हाथियों के व्यवहार और उनके खान-पान की एक-एक जानकारी दी जा रही है. हाथी कॉरिडोर में रहने वाली गांव की आबादी के व्यवहार और फसलों के बारे में डिटेल में डाटा इकट्ठा किया गया है. हाथी किन फसलों को टारगेट करते हैं और उनके पैटर्न क्या हैं, इस बारे में जानकारी दी गई है.
"डाटा के अध्ययन से पता चला है कि हाथियों और इंसानों के बीच ज़्यादातर टकराव जंगल के बाहर हुए हैं. पिछले पांच सालों के डाटा की स्टडी में 80 फीसदी लोगों की मौतें जंगल के बाहर हुई हैं. इसका मतलब है कि हाथी खाने की तलाश में जंगल से बाहर आ रहे है. कुछ कमी हो रही है, तभी वह बाहर आ रहे हैं. जिन इलाकों में हाथी-इंसान टकराव हो रहे हैं, उस इलाके में यह देखा जा रहा है कि आस-पास सबसे बड़ा जंगल कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, और दोनों को आपस में जोड़ने वाली कौन सी पट्टी है." - इश्तियाक अहमद पटेल, वाइल्डलाइफ वी प्रोटेक्शन फाउंडेशन
झारखंड में घटी हाथियों की संख्या
पिछले कुछ सालों में झारखंड में हाथियों की संख्या घटी है. वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में झारखंड में हाथियों की संख्या 678 थी और 2025 तक हाथियों की संख्या घटकर 217 हो गई. अक्टूबर 2025 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने झारखंड में हाथियों पर एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में झारखंड में हाथियों की आबादी के आंकड़े भी जारी किए गए. हाथियों का सबसे बड़ा ग्रुप पलामू टाइगर रिजर्व में है, जहां लगभग 130 हाथी मौजूद हैं.
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