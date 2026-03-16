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झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में 80 प्रतिशत मौतें जंगल से बाहर, कॉरिडोर को किया जाएगा सुरक्षित, महाराष्ट्र की टीम कर रही मदद

रिपोर्ट - नीरज कुमार

पलामू: झारखंड में हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित किया जाएगा. झारखंड वन विभाग ने कैंपा फंड का इस्तेमाल करके हाथी कॉरिडोर का सर्वे किया है. सर्वे के बाद, रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. महाराष्ट्र की एक संस्था हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद कर रही है. यह संस्था वन कर्मियों को हाथी कॉरिडोर पर ट्रेनिंग दे रही है.

महाराष्ट्र की संस्था, वाइल्डलाइफ वी प्रोटेक्शन फाउंडेशन, झारखंड में हाथियों पर काम कर रही है. इसने छत्तीसगढ़ में भी हाथी कॉरिडोर पर काम किया है. झारखंड में अभी 17 हाथी कॉरिडोर हैं. इन कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए कई बदलाव किए जाने है.

हाथी कॉरिडोर को किया जाएगा सुरक्षित (Etv Bharat)

क्या है हाथी कॉरिडोर? 80 प्रतिशत मौतें जंगल से बाहर

झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में कई लोगों की जान जाती है. 2026 के पहले महीनों में, झारखंड में हाथी-मानव संघर्ष में 28 लोगों की जान चली गई. हाथी कॉरिडोर के एक सर्वे से पता चला है कि इस संघर्ष में 80% मौतें जंगल के बाहर होती हैं. इससे यह सवाल उठता है कि हाथी कॉरिडोर क्या है?

दरअसल, हाथियों के दो प्रवास के बीच के हिस्से को कॉरिडोर कहते हैं. कॉरिडोर तब बनता है जब दोनों तरफ हाथियों के लिए आदर्श प्रवास हो. सिर्फ जंगल के दो हिस्सों को हाथी कॉरिडोर नहीं माना जा सकता.