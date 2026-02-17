ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में पानी पीने आए हाथियों को शरारती युवकों ने छेड़ा, पीछे दौड़े तो हलक में आई जान

उत्तराखंड के हरिद्वार में पानी पीने आया था हाथियों का झुंड, शरारती युवकों ने छेड़ा, हाथियों ने दौड़ाया तो जान बचाकर भागे युवक

Haridwar Elephant Herd
शरारती युवकों को हाथियों ने दौड़ाया (फोटो सोर्स- Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 17, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: हाथियों के झुंड के साथ मजाक करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया. कुछ शरारती युवकों की हरकत से आक्रामक हुए हाथी के झुंड ने उन्हें दौड़ा दिया. गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया और हाथी बीच में ही रुक गए. यह घटना आसपास मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

सिद्ध स्रोत में पानी पीने आया था हाथियों का झुंड: पूरा मामला श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज में सिद्ध स्रोत के पास का बताया जा रहा है. जहां जंगल में बहने वाले नदी में हाथियों का झुंड पानी पीने आया था. झुंड में एक हाथी का बच्चा भी शामिल था. नदी का पानी पीने आए जंगली हाथियों के झुंड को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग शरारत करने लगे. जिसके बाद हाथी का झुंड आक्रामक हो गया और हाथी उन युवकों के पीछे दौड़ पड़ा.

हाथियों ने दौड़ाया तो जान बचाकर भागे युवक (वीडियो सोर्स- Local Resident)

हाथियों ने दौड़ाया तो जान बचाकर भागे युवक: हाथियों को अपनी ओर दौड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई. काफी दूर तक हाथियों ने युवकों का पीछा किया. गनीमत रही कि जंगल में मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचा दिया और शोर सुनकर हाथी दौड़ते-दौड़ते रुक गए. वहीं, युवकों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई.

Haridwar Elephant Herd
हाथियों का झुंड (फोटो सोर्स- Local Resident)

इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को भी दौड़ाया. तब जाकर हाथियों का गुस्सा शांत हुआ. यह घटना कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. वहीं, हरिद्वार के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने शरारती तत्वों को वन्यजीवों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी है.

"पूर्व में हाथियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. इस वीडियो की भी जांच कराई जा रही है. वीडियो के आधार पर हाथियों को परेशान करने वाले लोगों की पहचान कराई जाएगी. जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ, हरिद्वार

इससे पहले राजा गार्डन कॉलोनी में हाथियों के पीछे युवक ने दौड़ाई थी स्कूटी: हालांकि, यह घटना जंगल की है, लेकिन हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पिछले हफ्ते हाथियों का झुंड घुस आया था. वहां हाथियों के पीछे एक युवक ने स्कूटी दौड़ाई और उन्हें परेशान किया था.

मामला संज्ञान में आते ही वन विभाग की टीम ने आरोपी युवक को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी. साथ ही उसने भविष्य में दोबारा गलती न करने की माफी भी मांगी थी. श्यामपुर रेंज में हाथियों को परेशान करने के मामले में सामने आया कि हाथियों के झुंड में शामिल बच्चे को बचाने के लिए, सभी हाथी आक्रामक हुए थे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ELEPHANT CHASED YOUTHS HARIDWAR
YOUTH DISTURB ELEPHANT
हाथियों को युवकों ने परेशान किया
हाथियों ने युवकों को दौड़ाया
HARIDWAR ELEPHANT HERD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.