ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में पानी पीने आए हाथियों को शरारती युवकों ने छेड़ा, पीछे दौड़े तो हलक में आई जान

शरारती युवकों को हाथियों ने दौड़ाया ( फोटो सोर्स- Local Resident )