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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज से हाथियों की गणना शुरू, 72 बीटों में 150 से ज्यादा वनकर्मी जुटे

रामनगर (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज से हाथियों की गणना का विशेष अभियान शुरू हो गया है. पार्क प्रशासन द्वारा यह अभियान 26 मई से 30 मई तक चलाया जाएगा. जिसके तहत रिजर्व की सभी 72 बीटों में हाथियों की संख्या और उनकी गतिविधियों का आंकलन किया जाएगा. इस कार्य में 150 से अधिक वनकर्मी और विशेषज्ञ लगाए गए हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ-साथ हाथियों की भी नियमित गणना कराई जाती है. पार्क प्रशासन के अनुसार साल 2015 में हुई गणना में कॉर्बेट लैंडस्केप में करीब 850 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जबकि साल 2020 की गणना में यह संख्या बढ़कर 1226 से अधिक पहुंच गई थी, ऐसे में इस बार की गणना को बेहद अहम माना जा रहा है. पार्क प्रशासन का कहना है कि इस बार हाथियों की गणना वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है. इसके लिए Wildlife Institute of India यानी WII का सहयोग लिया जा रहा है. हर रेंज में अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनमें वनकर्मियों के साथ WII के रिसर्चर भी शामिल हैं, ये टीमें हाथियों की गतिविधियों, उनके मूवमेंट, झुंड की संख्या और निवास क्षेत्रों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगी.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गजराजों की गणना शुरू (Video-ETV Bharat)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि पिछली गणना के अनुसार पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में 1200 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि इस बार गणना कार्य शुरू होने से पहले वनकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आंकड़ों में अधिक सटीकता लाई जा सके. उन्होंने बताया कि गणना के दौरान जुटाए गए सभी आंकड़े WII को भेजे जाएंगे, जिसके आधार पर पूरे उत्तराखंड में हाथियों की वास्तविक संख्या का आकलन किया जाएगा.